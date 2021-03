Buenas noticias: Interpol revela que ya trabaja en un nuevo disco

Interpol tendrá séptimo disco y esto ha sido confirmado por la mismísima voz de su baterista Sam Fogarino, quien dio la noticia durante su charla en el podcast “Achievements & Strategies” con Brian Franklin, en donde no solo compartió los nuevos planes, además confesó haber sufrido un aneurisma y reveló cuáles son sus canciones favoritas y menos favoritas en la historia de la banda.

Recordemos que la banda neoyorquina lanzó su último álbum, “Marauder”, en 2018 y cerró su tour en Latinoamérica con una parada en el Corona Capital 2019 (justo en el cora), poco antes de que se paralizara la industria de los eventos en vivo debido a la pandemia global. En este receso, Paul Banks lanzó su banda alterna Muzz con la que sí tuvo que sufrir el parón musical y hacerlo todo vía livestream y grabaciones caseras.

¿Nuevo disco de Interpol en el 2022? ¡Hagan changuitos!

Ahora sin shows en vivo y con mucho tiempo en sus manos, Banks, Kessler y Fogarino se pusieron al tiro y ni el encierro ni la pandemia detuvo su proceso creativo, ya que durante casi un año han estado haciendo los demos que pronto se convertirán en el nuevo álbum.

“Tenemos muchas canciones, más de las que usualmente tenemos. Dentro de 3 semanas nos vamos a reunir, en persona, pero será en un lugar lejano al norte de Nueva York, lejos de todo y en una casa lo suficientemente grande para no tener que estar respirándonos de cerca”, confesó Fogarino quien aseguró que esta reunión será para definir lo que quedará en la nueva placa.

“Tocaremos en vivo, tomaremos todo lo que grabamos de manera remota, lo juntaremos y tocaremos porque estaremos grabando al final del verano”.

Respecto al proceso de compartir ideas y arreglos de manera remota, Fogarino admitió que lo mejor es estar los tres juntos en un cuarto, pero eso no fue un bajón para que pudieran hacer música: “Interpol es una banda, no importa cuál tecnología tengamos, fue genial que ninguno de nosotros claudicó”.

Baterista de Interpol sufre aneurisma

Además de dar a conocer el futuro cercano de la banda, Sam Fogarino reveló por primera vez lo difícil que fue el verano pasado para él, pues al mismo tiempo que surgió la pandemia por COVID-19 el baterista sufrió un aneurisma que lo mantuvo hospitalizado y con una larga recuperación.

“Estuve muy enfermo el año pasado, nada relacionado con COVID. Sufrí un aneurisma, un vaso sanguíneo hinchado, afortunadamente era muy pequeño. No sabía lo que estaba pasando, pensé que estaba sufriendo un episodio grave de tinnitus, escuchaba un enorme ruido en mi oído, pero luego mi lado derecho estaba haciendo cosas raras, estaba cojeando y mi mano estaba temblando”, confesó durante la charla.

“Fui al otro día a la sala de emergencias y fui muy afortunado porque pude haber muerto, si hubiera sido peor me hubiera ido a dormir y no haber despertado”.

Sam estuvo hospitalizado durante 2 días y contó que hubo un momento en el que quería irse, pues su hija estaba en casa de una amiga y quería sacar a pasear a sus perros. Ahí fue donde se dio cuenta de la gravedad de la enfermedad pues el doctor le dijo que no podía salir del hospital: “Empecé a llorar, estaba en completa negación, estaba traumatizado”.

A pesar de que tuvo problemas con su habla durante 2 semanas y una parte de su cuerpo se encuentra más débil, su recuperación ha sido satisfactoria y casi por completo, de tal manera que ha logrado completar bastantes demos y podrá iniciar la grabación del nuevo disco en el verano.

Las canciones favoritas y no tan favoritas de Interpol

En esta plática que duró poco más de hora y media, Fogarino se dio el tiempo de hablar del proceso creativo de la banda, de cómo Daniel Kessler es el mandamás y la estructura de la banda en todos los aspectos, mientras que él y Paul son los más aventados en cuanto a experimentación. Y respondió la pregunta obligada de los fans: cuáles son sus canciones favoritas y no tan favoritas.

Si bien fueron pocas las rolas que no le encantan, fue rápido en señalar que no es porque no le guste la canción en sí, sino más bien es el contexto que estaba viviendo la banda en ese momento o cómo se dio el proceso de composición. La que destacó fue “Who Do You Think” del tercer disco “Our Love To Admire”, pues dejó ver la situación que se vivía con el exbajista Carlos Dengler.

“Hubo muchas peleas en esa canción y estuve en medio de esas peleas. Había muchas tensiones entre Carlos y Paul. Carlos ya se iba saliendo del grupo. A pesar de que Paul y yo hacíamos cosas por nuestra parte, no queríamos cambiar la cara de Interpol, y Carlos sí. Él ya se consideraba un compositor de cine y era todo lo que quería hacer. Quería controlar todo y no le importaba de dónde veníamos”.

Entre sus favoritas incluyó “Untitled”, “Public Pervert”, “Pace is the Trick”, “Success”, “My Blue Supreme”, “The Rover”, entre otras afirmando que le encanta tocar en vivo “Rest My Chemistry”.

Si quieres escuchar por completo la emotiva entrevista (en inglés), échale un oído por acá: