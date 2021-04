Foto: Captura de YouTube (NPR) C. Tangana presenta su sesión en Tiny Desk Concerts (con todo y homenaje a New Order) April 20th, 4:58pm April 20th, 5:16pm Andrés Vilchis Lanzamientos

No cabe duda que nos encontramos en el boom del género urbano hispanohablante, en lo que respecta a la industria musical. Y con esto no solo nos referimos a aquellos exponentes que abarrotan la escena desde el caribe latinoamericano o el cono sur del continente. Desde España, C. Tangana la viene rompiendo de hace unos años para acá, pero este 2021 lo quiere hacer completamente suyo.

El cantante lanzó en febrero pasado El Madrileño, un disco que no para de sonar y de encabezar las listas de popularidad en aquel país europeo y otros lares del mundo. Nada más para que se den un idea, este fructífero lanzamiento le ha valido al cantautor español una presentación dentro de los icónicos Tiny Desk Concerts de la NPR (National Public Radio de EE.UU).

‘El Madrileño’ sonando fuerte

Luego de un año complicado por el asunto de la pandemia y con toda la energía acumulada por la falta de shows en vivo, C. Tangana está dispuesto a tomar este año como el escenario perfecto para escribir una etapa fructífera en su ya reconocida trayectoria. Convertido hoy en uno de los exponentes urbanos más populares de la industria, el oriundo de Madrid sigue mostrándonos lanzamientos tremendos.

Como mencionamos, hace un par de meses liberó su tercer disco de estudio titulado El Madrileño, mismo que le ha valido diversas menciones honoríficas de la crítica, destacando la versatilidad de un material desenvuelto entre el rap, el R&B, algo de rock, beats electrónicos, flamenco y hasta música folk. Un catálogo de influencias bastante rico en estilos.

La prueba esta en temas de la talla de “Nominao” (con Jorge Drexler), “Tú Me Dejaste de Querer o “Párteme la Cara” (con Ed Maverick). Y aunque por aún se ve complicada la oportunidad de escucharlas en algún recital en vivo o un festival, el oriundo de Madrid nos acerca más a su trabajo con su reciente sesión en Tiny Desk.

C. Tangana llega a los Tiny Desk Concerts

Si has estado esperando el momento de escuchar el nuevo disco de C. Tangana como si estuvieeras en un concierto, hoy es tu día de suerte. El cantante español se unió a la National Public Radio de Estados Unidos (NPR) para traernos su sesión en Tiny Desk Concerts.

Esta entrega de los icónicos shows es bastante especial, pues se trata de la primera vez que el rapero presenta su nuevo álbum como parte de una presentación con música en vivo… y se escucha fenomenal. Pero esa no es la única sorpresa del momento ya que, para la ocasión, el cantautor presenta la rola inédita “Me Maten” junto a su propia familia y de la mano de Antonio Carmona, uno de los exponentes de flamenco fusión más reconocidos de España (ahí nada más para que vean que esta sesión no es cualquier cosa).

Y ahí no paran las entregas especiales dentro de este íntimo show. Por ahí, notarás un pequeño homenaje a New Order, entre otras cosas que no puedes dejar pasar. A continuación, te mostramos el Tiny Desk de C. Tangana para que lo disfrutes.