Es oficial: ¡Ya trabajan en una película sobre Jeff Buckley y su madre la produce!

Las películas biográficas sobre viejas leyendas de la música, están en tendencia desde hace algunos años. De esta manera, diversos estudios han llevado la vida de Freddie Mercury y Elton John con éxito a la pantalla. Por ahí, con más pena que gloria, se realizó la de David Bowie y así continúan los proyectos del estilo. Ahora, será Jeff Buckley quien tenga su propia biopic.

El músico oriundo de California se unirá a esta lista de estrellas musicales cuyas vidas llegan al cine. Eso sí, lo fans lo agradecerán ya que, según parece, la producción involucrada tiene permiso para utilizar la música y todo el material compuesto por el ídolo.

La nueva película sobre Jeff Buckley

Jeff Buckley partió de este mundo un 29 de mayo de 1997, pero su legado se encuentra intacto entre quienes disfrutan aún de su trabajo. Muchos aún atesoran el gran trabajo que entregó con Grace, el primer y único álbum que lanzó como artista en solitario antes de su trágico fallecimiento.

Ese disco le bastó para, eventualmente, ser considerado uno de los compositores más talentosos de su generación. A la postre, dicho material, su inconcluso My Sweetheart the Drunk (lanzado póstumamente como demos y rarezas) y otras grabaciones que dejó sin terminar siguieron cosechando éxitos, aunado por supuesto a su trabajo como guitarrista de sesión previo a su lanzamiento como figura de la música.

Pues bien, la vida de Jeff Buckley será llevada a la pantalla grande. El proyecto se titulará como Everybody Here Wanst You (como una de sus rolillas más populares) y será protagonizada por Reeve Carney, actor reconocido por su aparición en Penny Dreadful como Dorian Gray y por su incursión en Broadway.

Como mencionamos, una de las ventajas es que esta cinta contará con la ‘bendición’ -por decirlo de alguna manera- de Sony Music y los herederos de los bienes de Buckley, quienes han permitido el uso de la música y diverso patrimonio para el proyecto.

Las mentes detrás de la cinta

Si los seguidores de Jeff Buckley querían exactitud en esta entrega cinematográfica, pueden estar seguros de que así será. La madre del músico, Mary Guibert, será una de las productoras del largometraje así como Alison Raykovich, la mujer que maneja el patrimonio del compositor.

“Esta será la única dramatización oficial de la historia de Jeff que puedo prometer a sus fans será fiel a él y a su legado. Afortunadamente, mi determinación de reunir a todos los participantes correctos, sin importar cuánto tiempo tomó, está a punto de culminar de la mejor manera posible”, dijo la señora Guibert en un comunicado recogido por Variety.

Por su parte, Orion Williams (a quien conocemos por haber producido Control, la película sobre Ian Curtis) hará su debut como director con este largometraje biopic. “Me siento honrado de tener la oportunidad de ocupar el asiento del director para contar la historia de Jeff“, dijo en el anuncio. El rodaje comenzará en otoño y se espera que la película vea la hacia mediados o finales de 2022. Así que a mantenernos atentos obre esta obra.