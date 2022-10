A lo largo de la historia de la música, cualquier cantidad de artistas han puesto en sus canciones referencias a asesinos seriales de diferentes épocas. Y en ese sentido, Jeffrey Dahmer es uno de los tantos criminales que ha recibido puñados de menciones en canciones variadas.

Ya sea como punto central de una canción o solo como una referencia inexplicable, la vida del llamado “Caníbal de Milwaukee” ha levantado polémica en la industria musical. Tal vez no tanto como la serie de Netflix estrenada en este 2022, pero sí ha replanteado esa discusión sobre qué tan conveniente o qué tan ideal es darle un espacio a su nombre.

Jeffrey Dahmer. Foto: Marny Malin/Sygma via Getty Images.

Por acá, repasamos algunas canciones en las que el nombre de Jeffrey Dahmer tiene alguna referencia. ¿Ya las habías escuchado?

“Dark Horse” de Katy Perry ft. Juicy J

Remontándonos al 2013, Katy Perry entregó uno de sus grandes hits que en el momento de su lanzamiento, dividió a la crítica musical. Mientras unos esperaban otra pieza del pop más reconocible de la artista, a otros les encantó esa incursión en un beat musical de corte rap siniestro bastante cool.

Sin embargo, lo que sí no le cayó muy bien a otras personas que digamos, fue la referencia que el rapero Juicy J hizo al mencionado Jeffrey Dhamer en un verso que dice: “Te come el corazón como Jeffrey Dahmer”. En el contexto de la canción, la protagonista le plantea a su potencial interés amoroso si está dispuesta a jugársela por estar juntos…

Y bueno, el verso sobre el asesino en serie es un juego de palabras con una analogía bastante cruda acerca de cómo la protagonista tiene la capacidad de enamorar fácilmente a sus pretendientes. Con todo el resurgimiento del nombre de Dahmer, hasta se armó una campaña para cancelar la canción y en otros casos, pedirle a Perry que lanzara una versión alternativa sin el verso de Juicy J.

“Dirty Frank” de Pearl Jam

La versión europea del disco Ten de Pearl Jam, incluye este tema llamado “Dirty Frank” que fue un B-Side y que eventualmente se mostró en el álbum recopilatorio Lost Dogs. Y claro, tiene su historia.

Según contaron los miembros de la banda en una entrevista con Guitar World, esta canción la compusieron mientras estaban de gira con los Red Hot Chili Peppers (de ahí que suene medio funky) y está inspirada en quien era su chofer de ese tour. La cosa es que Eddie Vedder y compañía, por alguna razón, bromeaban con que el conductor podría ser un asesino serial.

De ahí fue le agregaron el apellido de Jeffrey Dahmer a uno de los primeros versos de la rola: “Dirty Frank Dahmer he’s a gourmet cook…”

“Rap soda y bohemia” de Molotov

Sí, una de las bandas más queridas y polémicas de México también usaron el recurso de nombrar a Jeffrey Dahmer con una peculiar referencia en el tema “Rap soda y Bohemia” del disco ¿Dónde jugarán las niñas?

La canción, que como seguro recuerdan utiliza sampleos de “Bohemian Rhapsody” de Queen, avanza hacia la mitad de su reproducción cuando escuchamos el verso en inglés que dice “i cut her into pieces like my name is Jeffrey Dahmer”, que se traduce al español como “la corto en pedazos como si me llamara Jeffrey Dahmer”.

“Killer” de Phoebe Bridgers

Una de las canciones más sombrías de Phoebe Bridgers llegó en el 2017 con el disco Stranger in the Alps. “Killer”, como lo describe el título, utiliza la temática de ser un asesino como y la compara con un poco con el miedo a la soledad, a dónde estaría dispuesta una persona para tener a alguien a su lado, entre otras cosas.

En uno de los primeros versos, la talentosa compositora dice algo como “A veces creo que soy una asesina/te asusté en tu casa/incluso me asusté yo misma hablando sobre [Jeffrey] Dahmer en tu sofá…”.

“Brainless” de Eminem

¿Eminem siendo polémico en sus letras? Qué novedad… Bueno, es un hecho que al rapero de Detroit no le tiembla la mano a la hora de clavar referencias sin piedad en sus canciones. Y hablando propiamente de Jeffrey Dahmer, quizá esta es canción de la lista que más utiliza el nombre del asesino para hacer una autorreferencia.

Aquí, básicamente, Eminem refiere habla sobre el hecho de que su mamá le dijo que si tuviera cerebro, realmente sería peligroso. Y él, agradece que a Dios que ‘no tiene cerebro’ para ciertas cosas porque si no, de otro modo él mismo sería Dahmer.

Lo canijo es que por ahí, el rapero tiene otras dos o tres canciones con referencias a Jeffrey Dahmer.