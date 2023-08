Lo que necesitas saber: Aunque terminaron y quedaron como buenos amigos, Jesse Rutherford sacó una nueva donde dicen, le tira indirectas a Billie Eilish.

Y eso que acabaron su relación “en buenos términos”… Apenas en mayo pasado se confirmó la ruptura entre Jesse Rutherford, vocalista de The Neighborhood, y Billie Eilish, y el cantante ya volvió a crear controversia por una nueva canción donde parece tirarle a su ex.

Para recapitular un poco, cuando Billie y Jesse comenzaron a salir a muchos les llamó la atención el hecho de que la cantante tenía 20 años y el vocalista de The Neighborhood tenía ya sus 31 añotes bien vividos, mal vividos, qué se yo . Una diferencia de 11 años entre ambos.

Jesse Rutherford lanzó un mixtape como solista

Además, algunos fans de Billie Eilish se preocupaban por el hecho de que la cantante, en años anteriores, había declararon públicamente su admiración por el vocalista de The Neighborhood, por lo que algunos creyeron que Rutherford se aprovechó de eso para andar con ella.

Si bien en su momento la pareja se burló de las críticas (no hasta se disfrazaron de bebé y señor viejo para una fiesta de Halloween), dicen que en la actualidad Jesse ha utilizado ese recurso en contra de Billie Eilish, a quien dicen, la acusa de tener ‘Daddie issues’.

En una canción, las fans creen que le tira a Billie Eilish

Jesse Rutherford está en su etapa como solista y el pasado 18 de agosto publicó un mixtape llamado ‘&One’, el cual está conformado por 9 canciones. Una de ellas lleva por título “POV” y es la que no tiene nada contentos a los fans de Billie Eilish.

Resulta y resalta que en la letra de esa canción hay una parte que dice lo siguiente “She been listening to me since 2013. I know she’s got daddy issues, welcome to the family. She said “Jesse, baby, won’t you write a song about me?”

I said “I got a whole album, I could drop it next week”.

Se trata de la rola “POV” donde Jessie habla de alguien con ‘daddie issues’

Para los que no mascan el inglés, ahí les va la traducción: “Ella me ha estado escuchando desde 2013. Sé que tiene problemas con papá, bienvenida a la familia. Ella dijo: ‘Jesse, bebé, ¿no escribirías una canción sobre mí?’ Dije ‘Tengo un álbum completo, podría lanzarlo la próxima semana'”.

Los fans creen que la referencia es para Billie Eilish, quien como les contamos siempre dejó ver su admiración hacia el líder de The Neighborhood, quien en la canción “POV” también da a entender que él siempre estuvo consciente de que era más grande que su ex.

“Yo estoy en la cima, tú estas en la parte inferior, es un punto de vista diferente. Gritando “y uno” cada vez que apunto y disparo. En el reloj, sin parar sigo ganando, no puedo perder”, dice el cantante de 31 años en la canción que les dejaremos a continuación por si la quieren escuchar completa:

Ambos terminaron su relación y quedaron como amigos, en mayo pasado

Como les comentamos en mayo pasado, uno de los managers de Billie Eilish confirmó que ella y “Jesse se separaron amigablemente y siguen siendo buenos amigos”. Incluso en ese momento hasta detalló que el rompimiento no había sido por una infidelidad.

Entre los pocos detalles que se mencionan en el reporte (y para disipar cualquier clase de rumor), el representante de Billie dijo que nada de esto tenía que ver con alguna infidelidad, pero nunca se dieron más detalles sobre lo ocurrido entre ambos.

Eso sí, en redes sociales los fan de Billie Eilish han dejado ver su enojo hacia la letra de “POV”. Algo que seguramente no es el caso de Billie Eilish, quien asistió a la fiesta de lanzamiento del mixtape y quien hace unos días (el pasado 11 de agosto) dijo en una storie de Instagram que Jessie es su amigo.

