Lo que necesitas saber: La ganadora del Oscar Jessica Chastain anda en México, se lanzó a ver a Taylor Swift en el Foro Sol y hasta se tomó foto con ella en backstage

Este fin de semana la CDMX estuvo de fiesta, verdadera fiesta, gracias a la presencia de Taylor Swift y su ‘The Eras Tour’. El Foro Sol fue escenario de los 4 conciertos que ofreció en la capital, dando cita a miles de Swifties, incluyendo celebridades como Jessica Chastain ¡¡Khéeee!!

Ooooooh sí, nada menos que Jessica Chastain anda de rol por la Ciudad de México y obviamente se lanzó al Foro Sol para ver a Tay Tay; y sí, compartió su emoción en redes sociales (el verdadero quien fuera…).

Jessica Chastain se lanzó a ver a Taylor Swift en México / Foto: jessicachastain (Instagram)

Jessica Chastain anda en México y fue a ver a Taylor Swift en el Foro Sol

La ganadora del Oscar compartió en Instagram LA FOTO. Mostró una gran postal en backstage con Taylor Swift para envidia de propios y extraños. ¿Cuántos y cuántas swifties hubieran querido estar en su lugar?

Y no sólo eso, Jessica Chastain también compartió un par de videos de cómo disfrutó con la música de Taylor Swift en lo más alto del Foro Sol. De nuevo, ¿cuánta envidia se puede generar con unos videos de unos cuántos segundos? Que se haga sentir la comunidad Swiftie y nos lo diga.

“Jessica, hermana, ya eres mexicana”, “My two favorite women together” y “WHAT A DAY TO BE ALIVE” fueron sólo algunos de los comentarios en el post de Jessica Chastain cantando con todo las rolas de Taylor Swift.

Así se pusieron los conciertos de Tay Tay en el Foro Sol

Imposible no sentir un poquito de envidia (de la buena) al ver a Jessica Chastain disfrutando así los conciertos de Taylor Swift. Pero bueno, al menos por acá no la sentimos tanto porque también nos lanzamos al Foro Sol.

Taylor Swift hizo un debut espectacular en México/Foto: Stephania Carmona

El primer concierto de Taylor Swift en México fue algo espectacular y estamos seguros que difícilmente alguien logrará una unión tan grande como la que se sintió entre Taylor Swift y los swifties de México en su primera noche en nuestro país

Revive con fotos y videos cómo se pusieron los conciertos de Tay Tay en CDMX y cuéntanos, ¿te lanzaste a alguno?

