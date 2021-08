Johnny Marr anuncia su nuevo álbum estrenando la rola “Spirit, Power and Soul”

No cabe duda de que el 2021 quedará marcado como el año de los regresos musicales. Y no, no hablamos porque volvieron los conciertos y festivales en vivo en gran parte del mundo –mientras en México los vemos a lo lejos con cierta envidia, la verdad–. Lo decimos porque muchas bandas y artistas aprovecharon este tiempo sin giras ni shows para componer rolas nuevas y armar proyectos ambiciosos, ese es justo el caso de Johnny Marr.

Como recordarán, fue en 2018 cuando el exguitarrista de The Smiths sorprendió a todos con su tercer material discográfico como solista, Call The Comet, el cual incluso presentó en nuestro país con un show en El Plaza Condesa. Sin embargo, desde entonces el músico británico estuvo en silencio, planeando lo que sería el siguiente paso en su carrera y por fin, sabemos qué es lo que estuvo haciendo todos esos años fuera de los reflectores.

Johnny Marr lanzará un nuevo álbum

Más allá de componer junto a Hans Zimmer el score de la película 25 de James Bond y la última de Daniel Craig como 007, No Time to Die, y la rola original con Billie Eilish, Johnny Marr preparó un nuevo álbum de estudio. Este 31 de agosto anunció con bombo y platillo que en unos meses escucharemos su cuarto disco, el cual llevará por nombre Fever Dreams Pts 1-4 y como el título indica, será un proyecto que dividirá en distintas partes.

De acuerdo con NME, Marr tiene planeado lanzarlos a través de varios EP’s de cuatro rolas para más tarde juntar las canciones en un álbum doble. Y como adelanto de estos materiales, Johnny estrenó el primer sencillo, una rola llamada “Spirit, Power And Soul”, en la cual por supuesto que suena espectacular su guitarra pero que deja un lado el sonido rockero para adentrarse a la electrónica, recordando un poco su trabajo en The The y Electronic.

Sobre este sencillo, a través de un comunicado de prensa el músico británico comentó que la canción: “Es una especie de declaración de intenciones. Tenía una idea sobre un sonido electro con sentimiento gospel, en mis propias palabras… un himno electro soul”. Por si esto no fuera suficiente, Marr estrenó el videoclip de este tema, en el que podemos verlo tocando mientras de fondo aparecen un montón de visuales psicodélicos.

El primer EP de Fever Dreams, el nuevo álbum de Johnny Marr estará disponible en plataformas digitales y en formato físico a partir del próximo 15 de octubre. Pero mientras esperamos a que llegue el día para escuchar todo en lo que ha estado trabajado en estos años, a continuación les dejamos el videoclip de su nueva rola, “Spirit, Power And Soul”: