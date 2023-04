Han pasado casi 8 años de que anunciaron su separación, pero desde entonces no hay fans de PXNDX que no se pregunten o ilusionen con una posible y futura reunión de la banda regia. Esperanza que ha crecido con el hecho de que José Madero, quien fuera vocalista de la agrupación, ha tocado “Los Malaventurados No Lloran” recientemente.

Primero fue ante una Arena Ciudad de México donde más de 22 mil personas corearon “Los Malaventurados No Lloran” de PXNDX, canción que se estrenó en 2006 como uno de los sencillos del ‘Amantes sunt amentes’ y que se incorporó de manera reciente al setlist del ‘Giallo Fantastique Tour II’ de José Madero.

Entrevistamos a José Madero antes de su presentación en Tecate Pal’ Norte 2023

De hecho el pasado sábado 1 de abril, José Madero llegó hasta su natal Monterrey como uno de los actos más esperados del Tecate Pal’ Norte, donde además de complacer a sus fans con los éxitos que ha cosechado en su carrera en solitario, también volvió a interpretar “Los Malaventurados No Lloran” en vivo y ante un escenario Fusión Telcel lleno.

“De la noche a la mañana se convirtió en la canción más popular de PXNDX cuando en su momento nunca fue tan popular”, nos contó José Madero en una entrevista que tuvimos con él, desde su camerino, antes de que se subiera al escenario del festival al que llegó 10 años después, ahora como un exitoso solista.

José Madero en Tecate Pal’ Norte 2023. Foto: Stephania Carmona

José Madero nos contó el porqué decidió volver a tocar “Los Malaventurados No Lloran” en vivo

“No sé qué es lo que pasó…. la ponen en antros y dije “ay, puede ser buen momento para revivirla”, nos comentó José Madero sobre su decisión de tocar “Los Malaventurados No Lloran”, canción que hace unos años era de las rolas menos populares de PXNDX según el vocalista de dicha banda que dijo adiós en el 2015.

Sin embargo, la decisión de agregar esta rola a su setlist no fue tan fácil como uno pensaría, pues el cantante regio nos contó que sí la pensó dos veces al considerar lo que los fans podrían opinar sobre su decisión. Aunque al final decidió hacerlo considerando que “Los Malaventurados No Lloran” también era una de sus creaciones.

El cantante regio también nos contó sobre su nuevo EP ‘Aurora’

Durante la plática que tuvimos con José Madero, el cantante también nos contó más sobre su reciente EP ‘Aurora’, uno donde además de mostrar una faceta totalmente enfocada en lo acústico, también nos deja ver algunas de las vivencias no tan agradables que ha tenido a través de su carrera como líder de una banda y como solista.

Uno de los claros ejemplos probablemente es la canción “Nueva Inglaterra”, donde José Madero habla sobre esos tres momentos en los que realmente consideró el retirarse de la música. Uno de ellos fue el odio que recibió después de aquella firma de autógrafos que se hizo viral en el 2016.

Y la canción en la que José Madero habla sobre el incidente con su firma de autógrafos de 2016

“Fue un momento donde recibí demasiado odio, casi amenazas de muerte y todo por una acción que creo que no merecía tanto”, nos comentó sobre cuando ese momento le hizo pensar que las cosas se le habían salido de control y no sabía cómo afrontar la infinidad de comentarios negativos recibidos por lo ocurrido ese día.

Acá les dejamos nuestra entrevista con José Madero donde nos contó más a detalle cómo superó ese momento, su decisión de tocar “Los Malaventurados No Lloran” otra vez y otras cosas detrás de su reciente EP ‘Aurora’. ¡No se pierdan lo que nos contó!