Lo que necesitas saber: La serie está compuesta de 4 episodios y todos estarán disponibles desde el día del estreno de la serie.

Cuando hablamos de Juan Gabriel, podemos pensar que lo sabemos todo. Finalmente es uno de los más grandes iconos de la música en México, en Latinoamérica y en el idioma español. ¿Pero qué es lo que se sabe de Alberto Aguilera Valdez?

Eso es lo que se intentará revelar en el tráiler oficial de la serie de Juan Gabriel. Ahora bien. Podríamos pensar que se trata de una producción de ficción, biográfica. Pero no. Se trata de una serie documental que nos ofrece una mirada que nunca antes habíamos visto del Divo de Juárez.

La serie titulada Juan Gabriel: Debo, Puedo y Quiero, se enfoca en la figura detrás de la leyenda o incluso el mito: quién era Alberto, qué hacía, qué pensaba, cómo vivía y cómo construyó al personaje que todos conocemos, que es Juan Gabriel.

Serie de Juan Gabriel / Foto: Cortesía Netflix

La serie documental ‘Juan Gabriel: Debo, Puedo y Quiero’

El documental en formato de serie de Juan Gabriel, está lleno de material de archivo, una biblioteca enorme de imágenes y sonidos que el mismo cantante capturó durante décadas, específicamente desde los 70 hasta el año de su muerte (en 2016).

A tan solo unos días de su tan esperado estreno, Netflix decidió compartir ahora si el tráiler completo de la serie. Si aún no lo has visto, acá te lo dejamos:

¿Quiénes están detrás del documental de Juan Gabriel?

La directora detrás de Juan Gabriel: Debo, Puedo y Quiero es María José Cuevas, una de las cineastas más desecadas en nuestro país gracias a producciones como Bellas de noche de 2016, sobre la emblemática figura de las vedettes en México; y por La dama del silencio, una serie documental sobre la asesina en serie conocida como La Mataviejitas.

En la producción encontramos el nombre de Ivonne Gutiérrez, quien ya ha participado en otros documentales de la plataforma de streaming como Las tres muertes de Marisela Escobedo (2020). Otro nombre que es importantísimo mencionar es el de Laura Woldenberg, quien trabajó con María José en La dama del silencio, entre muchas otras producciones.

Juan Gabriel en concierto / Foto: Getty Images

¿Cuándo se estrena la serie?

Juan Gabriel: Debo, Puedo y Quiero llegará al catálogo de originales de Netflix el próximo 30 de octubre de 2025. La serie está compuesta de 4 episodios… así que nos iremos preparando mientras escuchamos las canciones inéditas del Divo de Juárez.