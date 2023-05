Jungle nos muestra un romance a través del baile en el video de la rola Dominoes

¿Un poco de música para bailar? Claro que sí. Jungle lanza la canción “Dominoes” este martes 23 de mayo y lo hace junto con un video oficial que, como ya es costumbre, nos muestra una coreografía de baile de esas que acompañan la música a la perfección.

Además, esta rolita llega como el segundo adelanto de su disco Volcano, que está programado para salir en agosto próximo. Se viene una nueva etapa para el grupo comandado por Tom McFarland y Josh Lloyd-Watson.

Jungle. Foto: Getty.

Jungle lanza la canción “Dominoes” y acá les dejamos el video oficial

Tan solo han pasado un par de años desde que lanzaron Loving In Stereo, y es momento de volver con un nuevo material discográfico que promete ponernos a bailar. Así que no está de más entrarle a una probadita de lo que se viene.

Luego de compartirnos hace poco “Candle Flame”, Jungle lanza la canción “Dominoes” como el segundo avance del disco Volcano que verá la luz el 11 de agosto. El nuevo tema viene con un video oficial como una continuación del videoclip pasado. En esta entrega, conocemos más a fondo una historia de amor protagonizada por dos bailarines (elemento clásico de la videografía de Jungle).

Uno de esos bailarines es Will West, quien tuvo más presencia en la etapa del disco For Ever –reconocido por el video de “Casio”– y que no vio acción en Loving In Stereo. La banda mencionó en el lanzamiento de “Candle Flame” que los videos de Volcano tienen un guión que contará la historia de West. ¿El final del video de “Dominoes” es una referencia a “Casio”? Ustedes júzguenlo.

El tracklist de ‘Volcano’

Ahora que Jungle lanza la canción “Dominoes”, vale la pena repasar los detalles del Volcano. Como dijimos, este disco saldrá el próximo 11 de agosto y otro de los detalles es que contará con varias colaboraciones bastante geniales. Aquí les dejamos el tracklist para que lo chequen.

1.“Us Against The World”

2. “Holding On”

3. “Candle Flame” con Erick the Architect

4. “Dominoes”

5. “I’ve Been In Love” con Channel Tres

6. “Back On 74”

7. You Ain’t No Celebrity” con Roots Manuva

8. “Coming Back”

9. “Don’t Play” con Mood Talk

10. “Every Night”

11. “Problemz”

12. “Good At Breaking Hearts” con JNR Williams & 33.3

13. “Palm Trees”

14. “Pretty Little Thing” con Bas

Portada de ‘Volcano’, el cuarto disco de Jungle. Foto: Especial.