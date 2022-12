Desde hace tiempo las declaraciones que lanza Kanye West lo hacen indeseable para marcas y artistas. Y no se le ven intenciones de enmendar las cosas… o si éstas son las acciones para hacerlo (como señalan algunos seguidores), pues no le está saliendo nada bien.

Para empezar, se fue a meter con el líder de las teorías conspirativas, Alex Jones. Y, en entrevista con este tipo condenado a pagar una suma millonaria por asegurar que la matanza de Sandy Hook fue un montaje, Kanye West parece que se sintió en confianza y se aventó a elogiar a los nazis y hasta a Adolf Hitler.

Kanye West. Foto: Getty Images

“Los nazis también hicieron cosas buenas”, aseguró el rapero y productor. “Hitler me gusta”, agregó… y no por lo que hizo durante el holocausto (de hecho, el músico dio a entender que no cree que eso haya sucedido), sino porque “nació cristiano”.

Estas declaraciones de Ye (como ahora se hace llamar Kanye) vienen después de que, en octubre pasado, hizo una serie de comentarios en contra de la comunidad judía, lo cual lo llevó a ser calificado como antisemita. “Han estado jugando conmigo intentando excluir a cualquiera que se opongo a su agenda“, comentó Kanye West en Twitter, asegurando que no podía ser antisemita ya que la comunidad negra – para él – también es judía.

Pues bien, con eso como antecedente, se presentó en InfoWars (el programa de Alex Jones) completamente cubierto. Incluso, con una máscara para no dejar ver su rostro.

Para algunos fans de Kanye West, sus declaraciones con Alex Jones son puro amor. “Ye dijo que ama a todos, incluso a los nazis porque inventaron los micrófonos que usa”, explicó el usuario “Tori Nicks 2.0” , en un mensaje que el propio músico retuiteó.

Foto: Getty Images

“Dijo que amaba a todos, incluso al cirujano que mató a su madre. Ye está reflejando el concepto de ser como Cristo y amar a todos sin importar nada. Los fragmentos de sonido y los tweets virales ignorarán el contexto”, agregó el seguidor de Kanye West.

A la par de estas desafortunadas declaraciones, en Twitter se ha difundido una imagen que, supuestamente, Kanye West usará como estandarte para su campaña por la presidencia de Estados Unidos… ahhh, porque, por si no lo saben, el artista anunció hace no mucho sus intenciones de contender por la Casa Blanca en 2024. Dicho logo es una extraña mezcla entre la estrella de David y la esvástica nazi…

Recientemente el expresidente Donald Trump se reunió con Ye. Tras una plática, el republicano dijo que Kanye West “tiene problemas”… y ya para que te diga eso Trump, es que sí está grave la situación.

Captura de pantalla