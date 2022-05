Kings of Leon nos regaló una noche mágica en Corona Capital Guadalajara 2022

No cabe duda de que después de tanto tiempo de incertidumbre, tener la oportunidad de volver a vivir un concierto o festival, es algo que extrañábamos como a nada. Sin embargo, hay bandas que hacen todos esos meses en suspenso se nos olviden como si no hubiera pasado nada e incluso hace que nos sintamos bien. Tal es el caso de Kings of Leon, que tuvieron una presentación memorable en el Corona Capital Guadalajara 2022.

Tuvieron qué pasar casi ocho años para que los Followill volvieran a la perla tapatía… sí, ya tenían un buen rato sin tocar en la tierra de la torta ahogada. Pero sin duda, podemos decirles que todo esto tiempo de espera valió completamente la espera porque la banda se rifó cañón que dejaron a todo el mundo con una sonrisa de oreja a oreja. No es broma, el ambiente era inmejorable.

Foto: Stephania Carmona

Los Kings of Leon se rifaron como los grandes que son en el Corona Capital Guadalajara 2022

Antes de que Kings of Leon se subiera al escenario principal en el Corona Capital Guadalajara, mucha gente ya se había juntado para agarrar un buen lugar y así verlos lo más cerquita posible. Luego del show de Jake Bugg, pasaron unos cuantos minutos y de la nada se apagaron las luces, uno a uno los integrantes de la banda salieron y sin más, comenzaron a tocar “Crawl”, haciendo que el público perdiera la cabeza.

Más tarde vino “Taper Jean Girl” y “Waste a Moment”, que también pusieron el ambiente y en donde muchos brincaron macizo. Después de un par de rolas más, Caleb Followill tomó el micrófono para saludar a las miles de personas que se juntaron para verlos en su regreso a la tierra del tequila. Y a partir de ahí se armó la dinámica de su show: tocar un montón de hits combinados con rolas más nuevas.

Foto: Stephania Carmona

Así fueron sonando grandes canciones como “The Bucket”, “Revelry”, “Manhattan” y “Time in Disguise”, con las que Kings of Leon nos sorprendió haciendo un gran repaso por su discografía. Pero sin duda, vino un verdadero combo que le voló la cabeza a muchos, ¿por qué lo decimos? Bueno, pues se aventaron “Radioactive”, ”Find Me”, “On Call” y ”Pyro”, puro rolón de aquellos.

Para este punto, tanto la banda como el público estaban completamente entregados, pues la respuesta de la gente logró que por varios momentos, los Followill sonrieran mientras tocaban. Con ”Closer” se escuchó cañón como la corearon, pero con ”Molly’s Chambers”, los asistentes tampoco se quedaron atrás y eso se notó.

Foto: Stephania Carmona

El público y la banda fueron uno solo durante la presentación.

Tanto así que Caleb Followill dijo ”México, de todos los públicos que hemos escuchado en el mundo, ustedes son el que mejor suena. Vamos a ver cómo les va con esta” y de repente, los Kings of Leon empezaron a tocar “King of the Rodeo” y como era esperarse, todos respondieron a la perfección. Las cosas se calmaron un poco con “Echoing”, “Mary” y “Knocked Up”, porque nos dieron el respiro perfecto para lo que se venía.

Todo se descontroló cuando sonaron los primeros acordes de “Use Somebody”, donde la gente cantó como si no hubiera un mañana y en donde todos movieron las manos de lado a lado, dándonos un momento espectacular, de esos que ponen la piel chinita. Poco a poco nos acercábamos a la recta final, pero la banda no se iría sin tocar más rolas como “Fans”, “Back Down South” y “The Bandit”.

Foto: Stephania Carmona

Por hora y media nos olvidamos de todo para cantar con los Followill

“Ha pasado mucho tiempo, pero prometemos volver pronto a México”, mencionó el frontman de los Kings of Leon (y esperemos que cumpla esa promesa). Luego de anunciar el final y agarrando a todos de bajada, Caleb se echó el riff de “Sex on Fire”, logrando que el público cantar y brincara con las últimas fuerzas que les quedaban. Y sí, ya se imaginarán como se puso el ambiente en ese momento.

En resumen, fueron 22 las rolas que los Followill se echaron en el Corona Capital Guadalajara, donde sonó lo mejor de lo mejor de su carrera –hasta ahorita–. Pero sin duda, no había mejor manera de empezar a cerrar el festival que con ellos, ya que por un momento hicieron que se nos olvidaran todos los problemas para simplemente concentrarnos en su show y en esas canciones que han compuesto y que nos fascinan. Esperamos verlos pronto de regreso.

Foto: Stephania Carmona