Recordemos cuando Lenny Kravitz subió a tocar “Always On The Run” con Guns N’ Roses

Bien dicen que recordar es volver a vivir y más en estos momentos de pandemia. Con los conciertos, festivales y eventos en vivo paralizados, no está de más echar un vistazo a antiguas presentaciones que alguna vez, en diferentes partes del mundo, hicieron vibrar a la audiencia. Ahora, repasaremos una mítica colaboración entre Guns N’ Roses y Lenny Kravitz.

Los amantes del hard rock y aquellos que añoran la década de los 90 disfrutarán bastante ese junte porque -debemos decirlo- es fuego puro. La presentación sucedió en el ya lejano 1992 durante la gira de la banda de Axl Rose y Slash realizaba por Europa con varios invitados de lujo. Pues bien, es momento de echar la nostalgia un rato.

Lenny Kravitz junto a Slash y Guns N’ Roses. Foto: Captura de YouTube

Guns N’ Roses de gira por Europa

Con todo el rollo y el boom de popularidad que el grunge y el britpop obtuvieron en la época noventera, a veces se pasa por alto que Guns N’ Roses giraba por el mundo como uno de los actos que más estadios y lugares llenaban en ese momento. Y es que, aunque polémico, el grupo había dado un salto de calidad desde los 80 hacia la nueva década, con una producción importante en sus shows en vivo, tanto que hasta se daban el lujo de llevar invitados de grueso calibre.

Tal como lo rememora el diario El País, la banda salió de gira para promocionar las dos partes del disco Use Your Illusion y en su paso Europa, llevaban a otras figuras importantes de la escena rockera estadounidense listas para detonar la tarima. Entre las estrellas que acompañaban a los californianos, estaban Soundgarden y Faith No More (teloneros), Steven Tyler y Joe Perry de Aerosmith (invitados para tocar “Mama Kin” y “Train Kept A Rollin'”), además de Lenny Kravitz.

Axl Rose. Foto: Getty

GN’R y Lenny Kravitz la rompen en París

Ya que hablamos de Lenny Kravitz, él en aquel entonces andaba promocionando también su segundo álbum Mama Said (que por cierto, cumple este preciso 2 de abril su 30 aniversario de lanzamiento). La invitación a tocar con Guns N’ Roses no fue algo fortuito pues Slash, de hecho, había colaborado en la composición del disco de su viejo amigo precisamente en rolas como “Always On The Run”.

Y la actuación se dio justo con aquel tema de hard rock con tendencia blues. Un 6 de junio de 1992, Lenny subió al escenario del hipódromo Vincennes junto a GNR pata interpretar aquel éxito y ponerle más misticismo al show ofrecido para el público francés.

Además de la estupenda presentación, otro momento raro pero destacable fue la aparentemente incómoda salida de Axl Rose del escenario al terminar la canción “Bad Obsession”. El vocalista dijo “vamos a tocar algo, pero no lo sé…” e inmediatamente caminó fuera de la tarima para abrirle paso a Lenny Kravitz. Acá te dejamos el momento completo.