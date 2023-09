Lo que necesitas saber: Leonardo de Lozanne llegó al Lunario del Auditorio Nacional para tocar un poco de su nuevo disco, 'Espacial Colonial', y algunas rolitas de hace unos ayeres. Aquí la reseña.

En una semana de muchísimos conciertos en la CDMX, el Lunario del Auditorio Nacional fue sede de un show íntimo, curado por Leonardo De Lozanne, icónico vocalista de bandas como Fobia y Los Concorde, quien mostró el show de su más reciente disco de estudio, Espacial Colonial.

Leo presentó frente a los fans joyitas de antaño de su discografía, y desde antes del show anunció como invitados a Denise Gutiérrez de Hello Seahorse!, Christian Jean de Reyno y Daniel Gutiérrez de La Gusana Ciega. Todo pintaba para ser una celebración de su carrera y del rock alternativo de nuestro país.

Leonardo de Lozanne en el Lunario del Auditorio Nacional. Foto: Federico Franco para Sopitas.com.

Leonardo de Lozanne en el Lunario del Auditorio: Un show exclusivo

Con el show de su Espacial Colonial, Leo de Lozanne trabajó versiones particulares de los temas de su álbum más reciente, algunos sonaron con aún más potencia del gran disco que nos regaló el año pasado. Desde el inicio con “De Negro a Gris”, su baterista presumió un potente kick que junto con un beat nos puso a bailar pasadas las nueve de la noche.

Su tercer disco de estudio tiene una excelente producción y aún así el trabajo de su banda y los visuales nos hicieron más fans del LP, con la marcada idea de ciencia ficción que trae Leo en la cabeza desde el lanzamiento del álbum el año pasado.

Foto: Federico Franco para Sopitas.com

Una de las mejores decisiones de la noche fue tocar su cover de “Sí me dejas ahora” de José José, bastante minimalista y que contó con el grandísimo apoyo de sus fans. Sin importar edades, fue uno de los momentos de mayor conexión de la noche.

Con visuales especiales para este show en el Lunario del Auditorio y bastantes coreografías con dos bailarinas, Leonardo de Lozanne se lució en rolas como “Letra de amor” y “No existe”, que en vivo crecen y son recibidas con las voces de apoyo del público. La coordinación con los visuales y la voz de Leo fue inmejorable.

Otro detallazo fue la decisión de invitar a muchos fans con discapacidad auditiva, quienes tuvieron un lugar especial cerca del escenario, portaron chalecos que emitían vibraciones y además contaron con dos intérpretes que dejaron todo frente al público traduciendo las canciones a lenguaje de señas.

Leo de Lozanne en el Lunario. Foto: Federico Franco.

Joyas escondidas y colaboraciones ideales

Leo de Lozanne domina lo mucho que ha impactado la vida de sus seguidores, y hasta con todo y explicaciones, sacó del pasado algunos temas que rara vez toca, para emocionar a quienes lo han seguido de cerca por décadas.

Además, Leo cumplió lo prometido e invitó a músicos icónicos para tocar colaboraciones maravillosas. Primero, tocó “Fuerza” con Christian Jean, quien le produjo Espacial Colonial y con quien ha trabajado muy de cerca.

Daniel de La Gusana Ciega se fundió en un abrazo con él antes de tocar “Mi planeta azul”. Para emocionarnos aún más, Leonardo dijo: “Tenemos planes de hacer algo juntos, además está guapísimo”. Entre risas, comenzaron a tocar una rola de antaño que fue además el estreno de los dos juntos (sin sus bandas principales) en el escenario.

Es jueves de conciertos en la CDMX y también nos lanzamos a ver a Leonardo de Lozanne (@leodelozanne) en el Lunario del Auditorio. Y miren, se trajo a Daniel de @lagusanaciega para cantar “Mi planeta azul”. ?? pic.twitter.com/ED1PcLytuC — SopitasFM (@sopitasfm) September 22, 2023

En una versión espléndida, Denise y Leo de Lozanne dialogaron en “Delicadamente”, una rolota fuerte y hermosa del Espacial Colonial. El mismo De Lozanne reconoció que ha pensado en volverla a grabar con la excepcional voz de Denise, y es que escucharla es fascinante.

No contábamos con que Leo se rifara algunas canciones que llevaban mucho tiempo sin tocar, y nos conmocionó escuchar “No usemos ropa hoy” de Los Concorde, que sonaba a principios de la década pasada. El vocalista confesó además que “aunque no lo parezca, es de las letras más románticas que he escrito”.

También para sorpresa de todos, interpretó “La Reina”, e incluso le sorprendió al vocalista lo mucho que la cantaron los fans que estaban muy cercanos al escenario. Una de sus primeras canciones como solista que los fieles seguidores valoraron mucho.

¡Qué versión de “Delicadamente" de Leonardo De Lozanne (@leodelozanne) con Denise Gutiérrez de Hello Seahorse! ?



Lindo show el que se está armando en el Lunario del Auditorio. ?@HelloSeahorseMX pic.twitter.com/xaYkxQMpnQ — SopitasFM (@sopitasfm) September 22, 2023

Leo de Lozanne, un frontman excepcional

La inconfundible voz de Leo fue la protagonista de la noche, y es que el frontman lleva más de tres décadas cantando clásicos del rock en nuestro idioma, baladas llegadoras, covers y ahora nos reunió para mostrar un pop elegante y pensante que tiene de sus mejores versos.

Además de lo musical, Leo tiene un carisma que nos arrancó risas, y contestó piropos leves y fuertes pidiendo disculpas al público porque seguramente sus tías de otros estados eran las que se atrevían a gritarle.

Agradecido con su banda, y con puros elogios para sus invitados, Leo de Lozanne mantiene intacta la creencia en sus proyectos y ya sea tocando lo nuevo o lo más clásico, él mismo se sigue emocionando con bailes sutiles o coreografías más elaboradas.

Leo de Lozanne en el Lunario. Foto: Federico Franco.

El show del Lunario será atesorado por muchos como una noche en la que Leo De Lozanne presentó como acto principal Espacial Colonial, pero también se atrevió a desempolvar joyitas y a cantar junto a iconos de la música en México.

Anoche en el Lunario del Auditorio, la presencia de sus fans con gritos permanentes y mucho baile en rolas como “Polvo Cósmico” y “Lluvia de Fuego”, además de una interacción cercana e intensa, confirman la importancia de Leo en la historia contemporánea de la música nacional.

Con algunas pistas que nos dio, nos deja ver que tenemos que estar atentos a lo que siga haciendo próximamente.

