Los Bitchos: El poderoso combo femenino que le voló la cabeza a Alex Kapranos

En la actualidad, es muy común encontrar bandas que combinan toda clase ritmos y sonidos que en nuestra mente probablemente no se lleven tan bien. Sin embargo, esos grupos se han dedicado a demostrar lo contrario, dando como resultado combinaciones alucinantes. Y de unos años para acá, en cuanto a la cumbia tenemos a Los Bitchos, una verdadera propuesta que les volará la cabeza porque estamos seguros que no han escuchado nada como ellas.

Este es un proyecto comandado por cuatro mujeres espectaculares, que además de enfocarse en la cumbia, la mezclan con cosas súper locas como la psicodelia, el rock setentero y hasta el surf. Y sí, probablemente esto les parezca algo sumamente raro pero, ¿qué tal si les contamos que llamaron la atención del mismísimo Alex Kapranos? Bueno, pues eso sucedió pero vamos por partes, a continuación les contaremos de esta banda que nos dejó con la boca abierta.

¿Quiénes son Los Bitchos?

Los Bitchos son una banda conformada por puras morras talentosas que se armó en Londres en 2017. La agrupación la integran Serra Petale (guitarra), Agustina Ruiz (keytar), Josefine Jonsson (bajo) y Nic Crawshaw (batería), que como dato curioso, aunque se juntaron en la capital británica, todas son de distintos países como Uruguay, Suecia, Australia y por supuesto, el Reino Unido. Lo cual da como resultado una propuesta única.

Todo comenzó cuando Agustina conoció a una chica llamada Carolina Faruolo gracias a amigos en común. Ambas tenían experiencia previa con otros proyectos en Montevideo, pero este nuevo grupo comenzó a tomar forma en el que momento en que Carolina invitó a Serra a colaborar con ellas, pues las dos tenían química al formar parte de una agrupación de cumbia instrumental. Más adelante, cuando empezaron a tomar enserio lo que hacían, se les unieron Josefine y Nic.

El origen de su nombre y hacer música instrumental

Una vez conformada la alineación, era ahora de escoger un nombre y el elegido fue Los Bitchos. Quizá se estén preguntando, ¿por qué se pusieron así? Y la respuesta –aunque no lo crean– es bastante simple, pues se inspiraron en bandas como Los Mirlos y en la cumbia colombiana y peruana, que en estos últimos años ha traspasado las fronteras y las décadas para llegar a nuevos oídos. A partir de ahí, se pusieron a componer sus propias rolas.

Otro punto relevante por el que esta agrupación ha llamado la atención es que sus canciones son completamente instrumentales. De acuerdo a lo que han comentado en distintas entrevistas, esta decisión fue bastante natural, pues no hay muchos proyectos británicos que hagan esto, expresarse sin la necesidad de tener letras que pudieran opacar lo más importante para ellas: la música. Sin duda, un paso muy arriesgado en pro del arte.

Comenzar a hacerse notar en la industria

Para 2018, Los Bitchos comenzaron a dar cada vez más presentaciones en distintos foros del Reino Unido y cuando apenas iban empezando les vino una oportunidad increíble: presentarse en la BBC. Esto fue gracias al manager de la banda The Parrots, quien las escuchó y quería que tocaran junto a la banda que representan. Aunque fue todo un reto, porque para este show solo contaban con una canción y tuvieron que aprender más en tres semanas.

Hablando de su rola, la única que tenían era “Tripping Party”, la cual estrenaron el mismo año y que sirvió para darse a conocer gracias a su vibra divertida. Luego estrenaron “Bugs Bunny”, que las ayudó a conformar su sonido pero fue gracias a su cover de “Trapdoor” de King Gizzard & The Lizard Wizard, que consiguieron ser invitadas para tocar junto a una banda que admiraban y que crecieron escuchando: The Murlocs.

Tocar en distintos lugares con apenas cuatro rolas

En 2019, Los Bitchos continuaron dando shows en el Reino Unido y presentando su proyecto frente al público local. De hecho, armaron una gira por Inglaterra acompañados de Bill Ryder-Jones (fundador de la banda The Coral) e International Teachers of Pop. Además abrieron algunos conciertos de The Murlocs en Antwerp, Paris y Londres, y todo esto considerando que hasta la fecha solo habían publicado cuatro canciones de manera oficial.

Hablando de actuaciones y que no tienen un disco o EP, se ganaron la atención de varios promotores de conciertos y festivales en todo el mundo. En 2020 tenían previsto tocar en el Bilbao BBK Live en España, pero obviamente ya no se pudieron presentar en este festival. De hecho, el plan de la banda era tocar en todos los lugares que se pudiera en aquel año, aunque tuvieron que cambiar todo para enfocarse en un proyecto importante.

Entre marzo y abril de 2020, Los Bitchos grabaron junto a Bill Ryder-Jones el que sería su EP debut. En aquel momento lo enlataron para cuando fuera posible presentarlo en vivo y a todo color, pero en lugar de lanzarlo parece que simplemente lo guardaron y se pusieron a componer otras canciones. Eso sí, no está muy claro porque tomaron esta decisión pero su idea siempre fue trabajar en un material discográfico completo.

El propio Alex Kapranos quedó sorprendido con esta banda

Para 2021, Los Bitchos anunciaron planes sumamente grandes. Para empezar, estrenaron una nueva rola llamada “Las Panteras” y con la llegada de este sencillo también tuvimos el anuncio del lanzamiento de su álbum debut, el cual lleva el nombre de Let The Festivities Begin!. Este es un disco que incluirá 11 canciones y que contó con la producción de ni más ni menos que Alex Kapranos de Franz Ferdinand.

El 4 de febrero de 2022 escucharemos completito el material discográfico de esta agrupación tan emocionante, y para presentarlo tocaran en diferentes festivales y venues en gran parte de Europa, incluidos dos shows en Primavera Sound. Sin duda, esta banda viene para refrescar la escena musical británica, con un sonido y propuesta que no tienen ningún otro grupo y que seguramente, se perfilan para impactar al mundo con este proyecto.

¿Qué es lo que hace especial a Los Bitchos?

La propuesta de Los Bitchos es sumamente peculiar, banda que combina ritmos bastante específicos. El sonido del cuarteto es un mezcla de culturas y diferentes estilos musicales, que además de combinar la cumbia, continúan explorando y viajando por diferentes géneros como la psicodelia, el rock de los 70 o el surf-exótico. Todo esto da como resultado un proyecto que para ser honestos, no habíamos escuchado antes.

Además, el hecho de que sus canciones no tienen letras le da muchísimo peso al trabajo musical y melódico, haciendo que de plano nos perdamos en sus composiciones. Estamos seguros que esta banda dará de qué hablar a lo largo del año, porque se viene en camino su álbum debut y pintan para crecer en los próximos meses. Así que ya lo saben, si quieren echar el baile psicodélico, no pueden perderle la pista a esta agrupación.