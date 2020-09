Los mejores documentales de rock y pop que tienes que ver en Netflix en 2020

Muchas veces perdemos más tiempo en buscar algo que ver, que lo que dura el contenido. Pero, entre la nostalgia, la música y el material inédito, los mejores documentales de rock y pop disponibles en Netflix siempre serán una buena alternativa para pasar un buen fin de semana. Además de que, a falta de conciertos y toda la buena energía que se desprende de ellos, debido a la pandemia por COVID-19, es lo más cercano que podemos estar de nuestras bandas favoritas.

Estos documentales reúnen alrededor de 720 horas de música, entrevistas y material inédito resumiendo el glamur de la escenografía, las giras y esa complicidad que tiene que haber entre las bandas para que todo salga perfecto, sin dejar que los egos sean los protagonistas. Pero, también, después de verlos podrás concluir que la fama tiene un precio muy alto que algunos artistas están cansados de pagar.

Los mejores documentales de rock

John & Yoko: Above Us Only Sky

Muy pocos podrían imaginar el entorno en el que se creó ‘Imagine’, aun conociendo a la perfección la historia del ‘cuarteto de Liverpool’. Aunque el objetivo de este documental dirigido por Michael Epstein, era desmitificar la imagen de Yoko Onno como la villana culpable de la separación de The Beatles. En realidad, solo logra cambiar la perspectiva.

El amor que John sentía por la artista inmigrante, no solo se basaba en el respeto, sino también en una admiración enfermiza. Él la idolatraba, lo que lo hacía vulnerable al no poder negarse a cada palabra, decisión que tomaba Yoko. Conseguir el sueño americano, es el ideal de muchas personas, incluso para John Lennon, donde logró alcanzarlo, pero a un precio muy caro. El documental recién llegado a Netflix, está repleto de testimonios y material inédito hace que valga la pena mantenerte pegado al televisor hasta el final.

The Show Must Go On (Queen+Adam Lambert)

Prepara los pañuelos desechables, que este documental jugará con tus sentimientos, mostrando los momentos más emotivos en la vida de Freddie Mercurie y de los nostálgicos 80’s. Perfilándose ente los mejores documentales de rock, al ver cómo Queen Brian May, y Roger Taylor, quienes replican que Queen no solo era Freddie Mercury, vivieron sus momentos más obscuros al pensar que la música había terminado para ellos. Resulta un placer revivir el concierto homenaje en el estadio Wimbley en 1992, con estrellas como Elton John, Guns N’ Roses, David Bowie, entre muchos más.

Se incluyen una serie de testimonios como el de Rami Malek, Joe Jonas y y Taylor Hawkins de Foo Fighters. Además, resulta un agasajo disfrutar como fue Queen, quien encontró a Adam Lambert y cómo a pesar de la diferencia de edades, se han acoplado al grado de volver a llenar estadios completos, en gran parte gracias al sello tan personal que logra plasmar Lambert en la interpretación de cada una de las canciones, aunque en su mayoría, siguen siendo covers.

Amy (Amy Winehouse)

‘Amy’ es el único documental póstumo de Amy Winehouse, que ofrece una perspectiva diferente de los momentos más difíciles de la carrera y de la vida misma de la artista británica. Amy es un documental no solo de la vida y muerte de la estrella, sino también de cómo los y cómo los efectos del mundo moderno pueden causar estragos en los artistas, un recordatorio de cómo la obsesión por la celebridad y la falta de disposiciones adecuadas para la salud mental y las adicciones pueden arruinar una vida.

La película está repleta de imágenes en bruto nunca antes vistas, que detallan el lado B de la cantante perteneciente al ‘Club de los 27’, el abuso de drogas y alcohol, las autolesiones, la bulimia y las relaciones tensas de Winehouse, pero también muchas pruebas de su arte incomparable y voz extraordinaria.

The Dirt (Mötley Crüe)

Cualquiera pensaría que la vida de los integrantes de una de las bandas más icónicas del glam y heavy metal están resueltas, sin embargo, los músicos no están exentos de las tragedias. El abandono familiar de Frank Carlton Serafino, que lo orilló a cambiarse el nombre a Nikki Six, la enfermedad de Tommy Lee, la sentencia de Vince Neil y la dolorosa pérdida de su hija. Pero, nada de dramas, la cinta producida por los cuatro integrantes originales está llena de sarcasmo y situaciones que rayan en la comedia.

Por su puesto, las adicciones, los excesos y sus consecuencias, también son protagonistas de esta historia, donde se incluyen algunos detalles como el uso de las groupies como objetos sexuales, cuando aventaron un televisor desde un cuarto de hotel, la sobredosis de Nikky y el trágico accidente automovilístico que acabó con la vida de Razzle pierde la vida. Sin duda, uno de los mejores documentales de rock que no te puedes perder y dónde no sabrás si reír o llorar.

The Soundtrack of Our Lives (Clive Davis)

El fascinante perfil de Chris Perkel del legendario músico Clive Davis abarca una notable carrera de cinco décadas, brindando un recorrido increíble por la música más sensacional de la revolución cultural, desde los años 60 hasta el auge del hip-hop. Bruce Springsteen, Whitney Houston, Santana, Aretha Franklin, Barry Manilow, Patti Smith, Alicia Keys, Sean “Puffy” Combs y muchos más dan fe de cómo Davis, en palabras de Aretha Franklin, “el mejor productor de todos los tiempos.” Esta asombrosa película es una prueba definitiva, fascinante e incesantemente entretenida.

‘Olé, Olé, Olé: A Trip Across Latin America” (Rolling stones)

Varios músicos coinciden en que el público de América Latina, es diferente a todo el mundo. Somos los más prendidos, los más alocados y los que más disfrutamos de los conciertos. Como dice Keith Richards en el documental, los músicos creen que después de tocar en un país, en la segunda o tercer visita, esperan que la gente esté más tranquila, pero es justo lo contrario.

El documental de Paul Dugdale, muestra el detrás de cámaras de la gira por países como Argentina, Brasil, Paraguay, la bella y muy contaminada Ciudad de México, así como el bien logrado concierto en Cuba. Dejando en claro que si bien, los rockeros de más de 70 años no se han cansado de rockear, sí están agotados de la interminable persecución por parte de los fans.

Los mejores documentales de pop

Five Foot Two (Lady Gaga)

Stefani Germanotta ofrece una evaluación de su carrera: “Quiero hacer lo contrario de lo que todos creen que voy a hacer”. Al principio, esto significó elecciones de atuendos llamativos, pero en el fondo deja ver su verdadera personalidad: una de sencillez y honestidad sin adornos, o al menos, la percepción de ello, con la creciente ilusión de ser reconocida por Madonna y a otras personas que honran a su familia, incluida su tía Joanne, quien falleció cuando era adolescente.

Más allá de un convincente momento de volar en la pared, Five Foot Two actúa como un precursor de ‘Nace una estrella’, documental con el que no solamente encontró lo que buscaba, elevar su autoestima para no depender de la opinión de los demás, lo que le valió siete nominaciones al Oscar, gracias a la dirección de Bradley Cooper, incluyendo la nominación de Lady Gaga a la mejor Actriz, obteniendo la presea por “Shallow”.

Miss Americana (Taylor Swift)

Dirigido por Lana Wilson, el documental analiza la carrera de la estrella en medio de su lucha contra un DJ de radio que la manoseó (y la demanda subsiguiente), dando un paso hacia el discurso político (su apoyo a los demócratas en las carreras del Congreso de Tennessee, a pesar de las preocupaciones de que esto podría alienar a su base de fans). Swift está desbloqueando la influencia que puede ejercer en el mundo real.

Comercializada como una mirada a Swift sin el filtro de la perfección, aunque la cantante de pop y country reconoce que en algún momento llegó a perder el piso, estando su ego por los cielos. Miss Americana pretende actuar como un emblema no solo de la persona, sino también de la personalidad en la que Taylor Swift se ha convertido, tanto en la música como en la narrativa. Además, es uno de los documentales musicales con más reproducciones en Netflix

WHITNEY: CAN I BE ME? (Witney Houston)

Nick Broomfield y Rudi Dolezal retoman los comienzos de la cantante de góspel, desde su álbum debut en 1985, para mostrar los contrastes de la vida de Houston, El filme aborda los comienzos de la carrera de la artista estadounidense. Desde su álbum debut en 1985, hasta su aparición en ‘El Guardaespaldas’.

Pero, la vida de cantante estadounidense de R&B, soul, blues y góspel, que curiosamente fue nominada para entrar al Salón de la Fama del Rock & Roll, era totalmente diferente arriba y debajo de los escenarios. El documental no miente sobre las conexiones emocionales con su familia y amigos, un poco codependiente. Sin embargo, los directores se esforzaron en reflejar como Witney fue víctima de la violencia domestica y de la dependencia a Booby Brown, pero fue ella la responsable de sus adicciones que la llevaron a su muerte prematura en 2012. Siendo uno de los mejores documentales de rock y pop en Netflix.