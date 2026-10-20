Los Planetas lanzarán la versión estudio de "Dos Cruces" el 23 de octubre, pero ya existen grabaciones de su interpretación en vivo.

Lo que necesitas saber: El bolero del que Los Planetas hacen su versión fue compuesto en 1952 por Carmelo Larrea.

Desde 2022 no teníamos nada nuevo de Los Planetas. Y ahora la banda española está de vuelta con un disco del cual como adelanto se presenta ¿un cover? Sí, pero hay algo especial detrás de la elección del bolero “Dos Cruces”.

Los Planetas fue uno de los actos más esperados en el Vive Latino España 2024. Foto: cortesía VLE.

Hacer una versión de un bolero “como acto de insubordinación”

“¿Qué significa que una obra como ‘Dos cruces’ resucite en un territorio sonoro que le es ajeno y en un tiempo regido por la exigencia implacable del rédito inmediato?”, preguntan Los Planetas al anunciar su próximo disco y el lanzamiento de su primer sencillo.

Los Planetas responden: desde su perspectiva, el hacer una “relectura” de un bolero compuesto en 1952 es un “acto de insubordinación” contra la lógica regida por un algoritmo que prioriza la novedad incesante.

Los Planetas / Foto: facebook.com/losplanetasoficial (Lorenzo Charlez)

“La obra de arte se reescribe, se reactiva y se completa en cada acto interpretativo. Los Planetas revisitan con naturalidad, lejos del oportunismo, del capricho arqueológico, de la ocurrencia decorativa y de la ironía posmoderna, una pieza sobre el desgarro y la pérdida, coherente con su imaginario”.

Cuándo se estrena el nuevo disco de Los Planetas

“Dos Cruces” es una canción que, desde hace un par de meses, Los Planetas han tocado durante los shows en vivo. La versión álbum se dará a conocer el próximo 23 de octubre… pero mientras pueden checar cómo la interpretaron el pasado día 17.

Por el momento se desconoce el nombre del nuevo disco de Los Planetas, el undécimo en su carrera. Tampoco se sabe la fecha de estreno… pero bueno, ya tenemos un adelanto.

De acuerdo con Los Planetas, hacer una versión de un tema ya escrito (y escrito desde hace más de medio siglo) también se debe a que éste explica –de algún modo– la forma en la que opera la banda:

“La llevan [a la canción] a su terreno a través de una lectura cadenciosa, contenida, que sostiene su intensidad en una singular ingravidez; allí, a la intemperie, el núcleo dramático del bolero resiste intacto”.