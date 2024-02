Lo que necesitas saber: Se llevó a cabo el festival Picnic 2024, en Costa Rica. Sopitas.com pudo asistir al evento y aquí repasamos algunas e las mejores presentaciones que vimos por allá.

La escena de festivales musicales en Latinoamérica ha crecido. Con esto, no solo nos referimos a México o a la gran industria de eventos en vivo que ha evolucionado en Sudamérica… Hablamos del festival Picnic en Costa Rica.

Tuvimos la oportunidad de asistir a la edición 2024 durante el primer fin de semana (10 de febrero). Y aquí, les contamos sobre los mejores actos que vimos por allá en tierras ticas.

Sopitas.com presente en el primer fin de semana del festival Picnic 2024. Foto: Andrés Salgado.

Los mejores actos del festival Picnic 2024 Costa Rica

Wiz Khalifa nos recordó su mejor momento en el rap

¿Recuerdan aquella época a inicios de la década del 2010 cuando Wiz Khalifa estaba en su momento más grande? Pues el oriundo de Pittsburgh puso un poco de nostalgia en el Picnic 2024 cerrando el primer fin de semana del festival costarricense.

El rapero abrió duro y directo con “Black And Yellow” en el Hideout Stage, escenario con la particularidad de que está ubicado dentro de un pabellón en un centro de espectáculos. Fue bastante curioso, pues al ser una tarima en un espacio cerrado, da la sensación de que estuviéramos en un headline show o en un evento privado.

La actitud de Wiz… qué tipazo tirando sonrisas y pura buena vibra al público que estaba más al frente sobre la pista. Pasaron temas como “Roll Up”, “No Sleep” y “We Dem Boyz” para recordarnos por qué fue una de las figuras más populares del rap de los 2010.

Wiz Khalifa en el Hideout Stage del Picnic 2024. Foto: vía redes sociales del festival.

Hubo quien disfrutó el show a un nivel distinto. Cuando “Taylor Gang” llegó al set, Wiz Khalifa, con la sonrisa bien puesta ante todo, pidió a su seguridad que subieran al escenario a alguien del público. Se notaba que era un fan from hell que le metió nostalgia pues llevaba el look del rapero de cuando usaba el afro con la mitad del pelo teñido, entre otros detalles.

Imagínense la locura que el fan desató, con un abrazo que seguro será inolvidable para el chico. Y si eso ya era un momento épico, el show llegó a un nivel distinto cuando sonó “See You Again”… El rapero desplegó en las pantallas un in memoriam donde rindió homenaje a Paul Walker, DMX, MF Doom, Kobe Bryant, Mac Miller, ASAP Yams, Nate Dogg Lil Peep y más estrellas.

Gran presentación de Wiz Khalifa que cerró todo con “Young, Wild and Free”. No podía terminar de mejor manera, con una canción para remontarnos a esos días de inocencia y diversión sin complicaciones. Como dijimos, el rollo nostálgico estuvo en su punto con este show en el Picnic 2023 en Costa Rica.

Wiz Khalifa cerró la noche del festival Picnic (@PicnicFestCR) en Costa Rica con “See You Again”. Y en el tributo, aparecieron proyectados Paul Walker, Kobe Bryant, MF Doom y más. ??#WizKhalifa #PicnicFest pic.twitter.com/tYnoXUsvkD — SopitasFM (@sopitasfm) February 11, 2024

El festival Picnic ama a Julieta Venegas

Ver a Julieta Venegas es genial siempre, dónde sea. Ahora, nos tocó disfrutar de su set en el Picnic 2024 en Costa Rica… Y debemos decirlo: los ticos aman a la cantante mexicana como pocos. Ya lo esperábamos, pero no deja de ser sorprendente el gran cariño y reconocimiento que Julieta provoca fuera del territorio mexa.

La presencia de Juli no es nueva en el festival. De hecho, ella tocó aquí mismo hace un par de años, y aunque es reciente su regreso al país centroamericano, el recibimiento fue cálido y enérgico. Su set comenzó con algunas de sus canciones más nuevas, especialmente del disco Tu historia como “Dime la verdad”, “Caminar sola” y “Mismo amor”.

Por ahí, ella contaba un poquito sobre la inspiración detrás de “Ese camino”. Según dijo, la canción habla sobre recordar cuando veíamos todo con sorpresa en la infancia. “Creo que debemos recuperar esa inocencia”, mencionaba la artista.

Julieta Venegas tuvo un gran recibimiento en el Picnic 2024. Foto: Andrés Salgado.

La emoción creció más cuando Julieta Venegas empezó a tocar sus clásicos “Lento”, “Limón y Sal”, “Algo está cambiando” o “Eres para mí”. Y de paso, recordó un poquito sobre su pasada presentación en el festival hace un par de años, un momento curioso en el que apenas y habían llegado a justos para empezar a tocar, con la lluvia cayendo y todo.

Pero a pesar de ello, Julieta se mostraba optimista y con esa buena vibra que la caracteriza desee siempre. Incluso cuando en este show en el Picnic 2024 su set se ve interrumpido por algunas fallas técnicas menores que la obligaron a reiniciar una canción, ella se reía y pedía perdón a la audiencia por el inconveniente.

¿Y qué hizo el público? Le aplaudió y la vitoreó para mostrarle que ella es muy querida a pesar de cualquier circunstancia. El final del show cayó con “Me voy”, con la promesa de Julieta Venegas de que este no es un adiós, sino un ‘hasta luego’. Qué genial ver cómo una artista mexicana tan importante es tan apapachada en otras partes del mundo.

Bizarrap nos mostró cómo puede reinventar sus sesiones

La noche cayó en el escenario principal del Picnic 2024 en Costa Rica y entonces lo tocó a Bizarrap hacer lo suyo. Ya en este punto, sabemos de su talento como productor, creando canciones y beats que van desde la electrónica hasta el hip-hop, por mencionar algunos estilos.

Y en ese sentido, su show en vivo destaca no solo por la expectativa de escuchar su compilado de sesiones, sino en la versatilidad que despliega a la hora de reinventar cada canción. No solo es un productor destacado; también es un DJ capaz de hacer remixes alocados.

Bizarrap presentándose en el escenario principal del Picnic 2024. Foto: vía redes sociales del festival.

Si la base original de la sesión con Nathy Peluso es un hip-hop de la vieja escuela, el Biza la convierte en un tecno frenético que no desencaja. Algo similar pasa cuando suena la sesión con Residente, la cual transforma en un tecno-dubstep que nadie esperaría.

O el ritmo hip-hop house de la sesión con Villano Antillano se vuelve un minimal puro y duro en vivo, acompañado por unos visuales que recuerdan un poco a lo que hace Tale Of Us con su show Afterlife.

Hasta se dio un momento para una sección bastante mexicana en la que sonaron las sesiones de Snow Tha Product seguida de la de Peso Pluma. Dijo Bizarrap que el show en el Picnic 2024 es el primero que da del año… Veremos qué sigue para él de cara a los meses venideros.

Bizarrap (@bizarrap) también anduvo acá en el Picnic Fest 2024 (@PicnicFestCR) en Costa Rica… Acá les dejamos un poco de cómo sonó su sesión con Villano Antillano. ??#Bizarrap #PicnicFest pic.twitter.com/KcKwaipM6M — SopitasFM (@sopitasfm) February 11, 2024

Residente y su mensaje sobre la creatividad por encima del prestigio

Residente llegó al Picnic 2024 como headliner y con bastante expectativa de por medio. El boricua apenas confirmó el lanzamiento de su nuevo álbum y aunque su discurso reciente ha girado en torno a que la industria musical actual lo incomoda, debemos decir que se ve motivado por lo que viene con este próximo material discográfico.

En el escenario, Bizarrap ya había tocado la la sesión con René mostrándonos su habilidad para reinventar ritmos y bases. Y Residente no se quedó atrás, mostrando de nuevo su compromiso con la música en vivo de la mano de banda de acompañamiento demasiado versátil, que por momentos nos entregaba cosas geniales de latin jazz y otros ritmos folclóricos latinos para darle un sabor especial al show.

Residente fue headliner en el festival Picnic 2024. Foto: vía redes sociales del festival.

René Pérez Joglar –su verdadero nombre– ha hecho patente este movimiento tan particular que hace con los brazos cuando tira versos. Y en algún momento, invitó al público a que brincara en una de las canciones, dando un mensaje de que debemos disfrutar la vida, dedicando el momento a los que ya no están con nosotros, a los estudiantes de Costa Rica y a toda Latinoamérica… Pidió que se abrazaran todos, brincando. “Vamos a brincar por este país; Costa Rica está cabrón”, dijo.

Y claro que también hubo canciones de Calle 13 en el repertorio. Pero llamó la atención en particular que tocó un nuevo tema de lo que será su nuevo disco. No sabemos cómo se llama la canción, salvo que su coro dice “Soy un problema sin resolver, un problema cabrón” y que está compuesta con cierta influencia del blues-rock. Es algo bastante diferente de lo que se le haya escuchado antes; él mismo dice que no cree que se escuche en la radio.

La canción sale el 20 de febrero, según reveló. Y además, Residente dejó en el Picnic 2024 un mensaje que resonará para varios: “Lo importante es ser creativo, aunque no haya prestigio”.

Shaggy puso el flow en Costa Rica para Picnic 2024

Nuestra visita al Picnic 2024 nos deja algo muy claro: Costa Rica es un país con un apego durísimo por el reggae en su escena musical. Así que siendo este el festival más grande de Centroamérica, no es de extrañarse que tengan un escenario (el Stage Jogo) designado a puros actos reggae y alguno que otro de ska.

Nombres como Los Cafres y Steel Pulse tocaron en esa tarima, y elevaron el ambiente rumbo al acto principal que sería el mismísimo Shaggy. Y sí, lo sabemos: muchos creerán que el jamaicano es un one hit wonder por lo que significó el éxito de “Boombastic” durante los 90.

Pero saliéndonos del plano general y viéndolo con este enfoque muy especial del reggae, es justo decir que él es un ícono total.

Imagen ilustrativa de Shaggy. Foto: Facebook.

Aún cuando tardó media hora en salir a tocar, la gente se le entregó por completo desde el primero momento. Y Shaggy también salió a mostrar que es un showman desde las primeras canciones, paseando de un lado a otro en el escenario y sacando los pasos prohibidos cada que puede.

Es un sujeto con un performance contagioso, impulsado además por la gran banda de apoyo que toca con él. Musicazos todos, eh.

Las rolas que sonaron fueron “Mood” o “In the Summertime” para una fiesta poderosa y divertida. Como él propio Shaggy lo dijo: “Costa Rica es un país de reggae…” y nosotros lo confirmamos en esta visita al festival Picnic 2024.

