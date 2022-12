Esta es nuestra selección de los mejores 15 discos del 2022 

Estamos en diciembre y además de ser la temporada donde vemos adornos de Navidad por todos lados, también es esa época del año donde recapitulamos todo lo bueno y lo no tan bueno que nos dejaron los últimos 12 meses que vivimos este 2022. Y por supuesto que la música no puede faltar en dicha lista.

Este 2022 y luego de que se levantaran casi por completo las restricciones de la pandemia, varias bandas y artistas aprovecharon para mostrar al mundo las creaciones musicales que estuvieron trabajando antes e incluso años antes de la pandemia. Algo que muchos agradecimos.

Foto: Getty Images

El 2022 nos dio muchos buenos discos de nuestras bandas y artistas favoritos

Con sencillos que se quedaron en nuestra cabeza durante semanas, colaboraciones ambiciosas y conceptos complejos y/o interesantes que llamaron la atención, no mentimos al decir que fueron varios los artistas que nos regalaron grandes discos en estos 365 días del año.

Ahora que estamos a escasos días de que comience el 2023, acá decidimos enlistar los mejores 15 discos que nos dejó el año –que pronto será historia– y los cuales musicalizaron varios momentos buenos y amargos que experimentamos en este año.

Foto: Getty Images

Acá enlistamos 15 de los mejores discos que nos dio este año

Eso sí, les recordamos que el siguiente conteo es sólo es una lista sin jerarquizar (para que no se ataquen, que ya conocemos a algunos). Dicho esto, ahora sí ahí les va nuestra selección de los 15 mejores discos del 2022:

15.- ‘Harry’s House’- Harry Styles

El tercer disco del británico, cuyo nombre es una referencia directa a la canción de Joni Mitchell incluida en el álbum ‘The Hissing Of Summer Lawns‘ (1975), es una producción que nos lleva de paseo por sonidos musicales de los años 70 y 80 donde Harry Styles juega con el synth-pop, sin miedo, y abre su corazón para hacernos reflexionar sobre el concepto del hogar y darnos su visión en temas como el desamor y la salud mental.

Portada de ‘Harry’s House’ / Foto: Sony Music

14.- ‘Crash’- Charli XCX

Influenciada por grandes artistas pop como Madonna y Britney Spears, en marzo de este año Charlie XCX regresó con su quinto disco de estudio que es una línea del tiempo de dicho género musical, pues las 12 canciones que lo conforman nos recuerdan los nostálgicos años 80, las novedades de los 90 y los vanguardistas años 2000 en un disco que se supo mainstream y no tuvo miedo de serlo.

Foto: Atlantic Records.

13.- ‘Supernova’ – Nova Twins

El disco del dúo inglés conformado por Amy Love y Georgia South fue nominado a los Mercury Prize de este 2022 y eso de entrada ya nos dice muchas cosas sobre su genialidad, la cual radicó en demostrar que las mujeres también pueden explorar y dominar los terrenos de géneros musicales que siempre han estado dominados por hombres, tales como el rock, el nu-metal o el glam-punk.

Foto: Marshall Records

12.- ‘De Todas las Flores’ – Natalia Lafourcade

12 canciones son las que conformaron este disco que la cantante mexicana estrenó en octubre de este 2022, y en el cual plasmó sentimientos e ideas que tuvo durante la pandemia acerca de la naturaleza, la feminidad, lo místico, lo ancestral y el camino de la sanación.

Foto: Natalia Lafourcade

11.- ‘Big Time’ – Angel Olsen

Bajo la producción del experto en los sonidos folk, country y música americana, Jonathan Wilson, así como el apoyo de voces como la de Beau Thibodeaux, Angel Olsen lanzó su sexto disco de estudio con una selección fina de cuerdas, metales y percusiones par transmitir su sentir sobre la muerte, ilusión, desamor y la confrontación con la vida misma.

Foto: Especial

10.- ‘Dawn FM’ – The Weekend

Una de las producciones con las que comenzamos el 2022 fue ‘Dawn FM’, el disco de The Weeknd que a comparación del famoso After Hours, ahora nos dio más voces con efectos, beats intensos y profundos, así como texturas y colaboraciones mega especiales con Tyler, The Creator, Lil’ Wayne, Quincy Jones, y hasta el mismísimo Jim Carrey.

Foto: Especial

9.- ‘A Light for Attracting Attention’ – The Smile

Thom Yorke se unió a Jonny Greenwood para lanzar un LP junto con Tom Skinner bajo el nombre de The Smile, quienes este 2022 nos sorprendieron con su disco debut A Light for Attracting Attention, donde el trío explora áreas musicales que otros de sus proyectos no han explorado, pero al mismo tiempo denuncian y se muestran triunfantes ante la cotidianidad a la que el mundo se enfrenta a diario.

Foto: XL Recording

8.- ‘Hideous Bastard’ – Oliver Sim

Una de las partes indispensables de the xx se aventuró a lo grande y nos reveló una conmovedora y muy personal carta de amor propio en ‘Hideous Bastard’, su primer disco como solista en donde el cantante de 33 años habla sobre la salud mental y cómo su diagnóstico de VIH repercutió en su vida desde que tenía 17 años. Además el lanzamiento de este disco estuvo acompañado de un cortometraje maravilloso.

Foto: Young

7.- ‘The Car’ – Arctic Monkeys

El cuarteto de Sheffield también regresó este año y lo hicieron por la puerta grande con ‘The Car’. Desde una foto tomada por el baterista de la banda, Matt Helders, pasando por refinados arreglos de orquesta y una exploración de teclados, los Arctic Monkeys regresaron con este disco que plasma nuevos sonidos, ritmos y letras que bien podrían ser cartas de amor al cine.

Esta es la portada de ‘The Car’, el nuevo disco de los Arctic Monkeys/Foto: Domino Records

Hablando de, uno de los highlights de nuestro 2022 fue platicar con Alex Turner y Matt Helders sobre este disco, y acá les dejamos la entrevista por si la quieren checar una vez más:

6.- ‘Being Funny in a Foreign Language’ – The 1975

Cursis, nostálgicos y con rolas que contienen todo el mood ochentero que a muchos nos encanta, The 1975 fue una de las bandas que nos sorprendió con discos como ‘Being Funny in a Foreign Language’. Una producción donde la banda comandada por Matthew Healy muestra de buenas a primeras lo que se siente estar enamorado profundamente y de manera irónica, de manera más consciente que en ocasiones anteriores.

Foto: Dirty Hit

5.- ‘Cool It Down’- Yeah Yeah Yeahs

Nueve años tuvimos que esperar para un nuevo disco de los Yeah Yeah Yeahs y ‘Cool It Down’ fue la prueba máxima de que sí hay esperas que valen cada segundo de espera. Y es que este disco no sólo nos dio una faceta más electrónica y llena de sintetizadores por parte de los neoyorquinos, sino que además nos mostraron su visión de la vida después de la pandemia.

Esta es la portada de ‘Cool It Down’, el quinto álbum de estudio de Yeah Yeah Yeahs/Foto: Secretly Canadian

4.- ‘Mr. Morale & The Big Steppers’ – Kendrick Lamar

2022 fue el año en el que presenciamos el regreso musical del rapero de Compton gracias a ‘Mr. Morale & The Big Steppers’, una producción que además de representar una nueva era en la carrera de Kendrick, nos dejó analizar y apreciar sus pensamientos sobre la paternidad, familia, cultura de la cancelación, las relaciones de pareja y su pesar sobre ser uno de los raperos más importantes y famosos de los últimos tiempos.

Foto: Pglang

3.- ‘Fossora’ – Björk

Tomando como base el mundo de los hongos e inspirada por la manera en la que los mexicanos celebran la muerte, la cantante islandesa regresó este año con su décimo álbum de estudio titulado ‘Fossora’, y lo hizo bajo un sonido ‘terrenal y orgánico’ que guió por un sixteto de clarinetes, beats de géneros como reggaeton y con la intención de reconectar con sus raíces y poner los pies en la tierra.

Portada del nuevo disco de Björk. Foto: vía Instagram.

Si se preguntan cómo fue el que Día de Muertos llegó a los oídos de Björk, acá les dejamos la charla que tuvimos con la compositora islandesa. Por si se la perdieron:

2.- ‘MOTOMAMI’ – Rosalía

Este año fue de Rosalía. ‘Motomami’ nos regaló canciones que navegaron por géneros como el jazz, la bachata y el flamenco (por mencionar algunos), y en donde junto a sampleos y colaboraciones con artistas como James Blake y The Weeknd, la cantante española demostró una vez más su capacidad de transformarse musicalmente.

Foto: Columbia Records

1.- ‘Un Verano Sin Ti’ – Bad Bunny

Nos guste o no, Bad Bunny fue el artista del año y gran parte de eso fue gracias al ahora histórico ‘Un Verano Sin Ti’, un disco grande (23 canciones lo comprueban) donde el puertorriqueño retoma y exhibe algunas de las vivencias de su infancia y problemáticas que aún existen en dicho país.

Un álbum que nos remonta completamente a las bellezas de la playa y el caribe, el cual además cuenta con una producción brillante y una pancarta de protesta que no se ve a simple vista, hacen de ‘Un Verano Sin Ti’ uno de los mejores discos del 2022.

Portada de ‘Un verano sin ti’ de Bad Bunny / Imagen: Rimas

¿Qué otros discos creen que destacaron este 2022?