Lo que necesitas saber: El Halftime Show de Bad Bunny no pasó desapercibido... y así reaccionaron las redes sociales.

Por fin se armó el show del medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl, Y sí, como era de esperarse, no podían faltar los memes y las reacciones a uno de los shows más comentados desde la previa.

Y para después de que termines esta lectura memera, checa acá 10 claves para entender mejor el show del medito tiempo de Benito Antonio.

La previa del show del medio tiempo de Bad Bunny

Las últimas semanas tuvieron de todo: apoyo de artistas, debate entre la gente, polémica, berrinches de Trump y hasta un reinterpretación del Sapo Concho (la mascota de Bad Bunny del disco Debí tirar más fotos) con un mensaje de resistencia contra ICE.

Carteles ilustrados con el Sapo Concho de Bad Bunny y el mensaje ‘Fuck ICE’. Foto: vía redes sociales.

Incluso en la previa del Super Bowl, algunos famosos ––desde latinos hasta estrellas anglo–– expresaron apoyo para Bad Bunny. Por ahí, Katy Perry y el actor Jon Hamm dedicaron mensajes al cantante puertorriqueño.

“Tú puedes con esto… recuérdale al mundo cómo se ve realmente el sueño americano”, publicó Katy en un post de X.

Tuit de Katy Perry en apoyo a Bad Bunny. Foto: Captura de X.

“Es un tipo muy inteligente. Es un artista maravilloso, el artista más escuchado en el mundo por una razón…”, dijo Jon Hamm, quien asistió a la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico hace unos meses.

“Es lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que el compromiso es la clave. Así que lo aplaudo como artista y como compañero Piscis y compañero de cumpleaños del 10 de marzo. Es un buen tipo”, añadió en una entrevista reciente, además de que le dedicó una carta en Air Mail.

Jon Hamm. Foto: Especial.

También Shakira le dedicó una publicación en Instagram donde le deseó lo mejor para el show de medio tiempo del Super Bowl, recordando la vez que ella tuvo al mismo Bad Bunny como invitado del show en el 2020.

Shakira dedica un post a Bad Bunny. Foto: Captura de Instagram.

Las reacciones y memes tras el show de Bad Bunny en el show de medio tiempo

Aunque Donald Trump se las dio en días pasados de que no vería el show del medio tiempo del Super Bowl con Bad Bunny, al final parece que sí lo vio y rebuznó como se esperaba, jajaja.

Trump se dirigió a su Truth Social (como si no tuviera ya suficientes polémicas recientes en sus redes) para hablar del show de Benito, que calificó como “uno de los peores de toda la historia”.

Como siempre con los conservadores, se sacó la carta de que el show no era apto para niños, sobre todo por el baile. Ah, pero qué tal ser compa de Epstein, a poco eso no da más asco…

Foto: Captura de pantalla.

Por acá, Poncho Herrera elogió el show… y de paso, se sacó un recuerdo de RBD, jejeje.

Foto: Especial.

Ver a Bad Bunny escalando postes de luz, una joya, jajaja.

Foto: Especial.

Toda Latinoamérica unida para ver a Bad Bunny en el Super Bowl be like…

Foto: Especial.

Todos entendimos la referencia de Bad Bunny cuando mostró al niño dormido en tres sillas… cosas de latinos obviamente.

Foto: Captura de pantalla.

No podía faltar el poderosísimo ‘mi gente latino’ que alguna vez popularizó Jennifer López. Ahora, aplica para Bad Bunny.

Foto: Captura de pantalla.

A Elmo le gustó mucho el show de Bad Bunny en el Super Bowl

Foto: Captura de pantalla.

Literalmente, Bad Bunny le dio por repasar el mapa de América como en los Animaniacs, JAJA.

Foto: Captura de pantalla.

