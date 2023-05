Los fans de Miley Cyrus en todo el mundo están preocupados por si próximamente podrán ver a la cantante en vivo, pues en una reciente entrevista con la edición británica de la revista Vogue, Miley reveló que eso de las giras mundiales no le late tanto.

Pero que no cunda el pánico (o al menos no por ahora). Resulta que Miley Cyrus fue muy sincera con la revista y habló sobre cómo en los últimos años se preguntó si, más allá de poder, realmente disfruta de cantar ante miles de personas en giras.

Miley Cyrus habló con Vogue sobre su sentir de los conciertos y el salir de gira. Foto: Getty Images

Miley Cyrus habló sobre su sentir con los conciertos masivos y giras mundiales

“No solo no puedo… ¿Quiero vivir mi vida para el placer o la satisfacción de alguien más que no sea el mío?”, dijo la cantante al afirmar que prefiere los shows íntimos con unas cuantas personas a lugares extremadamente grandes y llenos de gente.

“Cantar para cientos de miles de personas no es realmente lo que amo. No hay conexión. No hay seguridad. Tampoco es natura, estás tan aislado porque si estás frente a 100,000 personas, entonces estás solo”, indicó la cantante que ya nos respondió algunas dudas a sus fans mexicanos.

Miley Cyrus dijo que no disfruta mucho de cantar ante miles de personas. Foto: Getty Images

Y ahora entendemos más su concierto en el Corona Capital 2022

Como recordarán, Miley Cyrus fue una de las artistas principales del Corona Capital 2022, donde dio un show que dividió opiniones porque duró menos de lo programado y muchos sintieron que la cantante no conectó tanto con sus fans en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Sin embargo, la mayoría de sus fans sabían –porque la misma Miley lo dijo durante el show– que se sentía abrumada y no estaba en su mejor momento, por lo que el hecho de esforzarse por dar el espectáculo fue suficiente para vivir una noche inolvidable.

Miley Cyrus parece no tener planes de salir de gira por ahora

Lo cierto es que Miley Cyrus no podría ser más sincera. Desde el 2014, cuando salió de gira por su disco ‘Bangerz’, la cantante estadounidense no ha salido de tour y las apariciones que ha tenido en los últimos años han sido en su mayoría en festivales de música o eventos.

Estas declaraciones han provocado que los fans de Miley pierdan las ilusiones de escuchar “Flowers” próximamente, pues al parecer por ahora la artista no piensa en la promoción de su disco Endless Summer Vacation. Aunque claro, no es algo ya escrito en piedra.

Esta es la portada de ‘Endless Summer Vacation’, el nuevo disco de Miley Cyrus/Foto: Columbia Records

Aunque esperamos ver a Miley Cyrus en vivo próximamente

La verdad tampoco es como que Miley Cyrus necesite de giras mundiales para dar a conocer sus canciones, pues con el éxito de “Flowers” nos quedó muy claro la fama que tiene en la industria. Pero también es cierto que nos gustaría verla otra vez sobre un escenario.

En fin, no queda más que esperar a que Miley Cyrus se anime a hacer un par de shows y si no es así, respetar su decisión y seguir disfrutando de su música. ¿Ustedes qué opinan al respecto?

Por el momento, Miley Cyrus no tendría pensado salir de gira. Foto: Getty Images