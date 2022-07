Si son fanáticos de David Bowie, esto les interesa y mucho. La vida y obra de este artista es sumamente fascinante y sin duda, nos gusta conocer cada uno de los detalles que lo llevaron a experimentar y reinventarse en cada etapa de su carrera. Sin embargo, hasta la fecha no había un documental que contara con la aprobación de la familia músico británico. Pero eso cambió con la llegada de Moonage Daydream.

Tomando como nombre una de las canciones más populares del icónico disco The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars de 1971, Brett Morgen dirige esta producción que es sumamente peculiar. Para que se den una idea, el cineasta tuvo acceso a miles de horas de material visual y sonoro inédito del oficial, así como a material personal de este artistazo. Gracias a esto, logró crear una experiencia audiovisual donde el propio Bowie nos narra su historia.

Imagen: NEON

También puedes leer: ¡Qué belleza! Mattel lanza una nueva Barbie inspirada en “Life on Mars?” de David Bowie

Tenemos un nuevo y alucinante tráiler de ‘Moonage Daydream’, el documental de David Bowie

Como recordarán, Moonage Daydream tuvo su estreno mundial en el Festival de Cannes 2022, donde recibió un montón de ovaciones y dejó a muchos con un gran sabor de boca. Pero ahora, tenemos un nuevo tráiler de este documental que solamente aumentó nuestras expectativas y ganas de ver esta joya que tanto los seguidores de David Bowie como melómanos no pueden dejar pasar.

En este vistazo damos un repaso súper rápido por la carrera de Bowie, pasando por sus espectaculares presentaciones en vivo, una que otra entrevista un tanto incómoda y también tenemos imágenes que nunca antes se habían publicado. Pero quizá lo más interesante de todo esto es que le propio músico relata lo que pasaba en cada una de estas facetas.

Foto: NEON

Moonage Daydream, el nuevo documental sobre David Bowie se estrenará en exclusiva en cines el próximo 16 de septiembre. ¿Y saben qué es lo mejor de todo? Que ya se confirmó que esta maravilla sí llegará a México, así que estén pendientes a las salas de lo proyectaran. Pero mientras tanto, a continuación les dejamos el tráiler oficial para que lo chequen: