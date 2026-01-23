Lo que necesitas saber:

Scorpions es una de las más importantes bandas de heavy metal y sus inicios estuvieron marcados por el sonido del bajo de Francis Buchholz

Franz Buchnolz no era parte de Scorpions desde 1992, sin embargo, la banda y los fans lo seguían recordando con cariño. Hoy, lamentablemente, se da a conocer el fallecimiento de quien fuera parte fundamental de los primeros años de la agrupación.

franz buchnolz scorpions 3
Scorpions en los 80 / Foto: Facebook/Scorpions

Fue parte de Scorpions de 1973 al 92

Por medio de sus redes sociales, Scorpions informó a sus seguidores lo sucedido con el músico: “Acabamos de recibir la triste noticia del fallecimiento de nuestro viejo amigo y bajista, Francis Buchholz”, señala el mensaje de la banda, en el que no se dan detalles sobre las causas de la muerte.

Su legado con la banda perdurará para siempre, y siempre recordaremos los buenos momentos que compartimos juntos”, agrega Scorpions en el comunicado en el que se ofrece el pésame a las familia de Francis Buchholz.

franz buchnolz scorpions 1
Franz Buchnolz, Scorpions / Foto: Wikipedia (MrPanyGoff)

Participó en otros proyectos con excompañeros de Scorpions

Buchholz nació en Hannover en 1954 y fue parte de Scorpions de 1973 a 1992. Diecinueve años con la banda, quizás en la etapa de mayores éxitos y de la banda. 

Tras su salida de Scorpions, no se despegó de la música: fue músico Uli Jon Roth, con quien salió de tour por Europa y Estados Unidos. También fue parte Michael Schenker’s Temple of Rock.

