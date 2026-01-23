Lo que necesitas saber:
Scorpions es una de las más importantes bandas de heavy metal y sus inicios estuvieron marcados por el sonido del bajo de Francis Buchholz
Franz Buchnolz no era parte de Scorpions desde 1992, sin embargo, la banda y los fans lo seguían recordando con cariño. Hoy, lamentablemente, se da a conocer el fallecimiento de quien fuera parte fundamental de los primeros años de la agrupación.
Fue parte de Scorpions de 1973 al 92
Por medio de sus redes sociales, Scorpions informó a sus seguidores lo sucedido con el músico: “Acabamos de recibir la triste noticia del fallecimiento de nuestro viejo amigo y bajista, Francis Buchholz”, señala el mensaje de la banda, en el que no se dan detalles sobre las causas de la muerte.
“Su legado con la banda perdurará para siempre, y siempre recordaremos los buenos momentos que compartimos juntos”, agrega Scorpions en el comunicado en el que se ofrece el pésame a las familia de Francis Buchholz.
Participó en otros proyectos con excompañeros de Scorpions
Buchholz nació en Hannover en 1954 y fue parte de Scorpions de 1973 a 1992. Diecinueve años con la banda, quizás en la etapa de mayores éxitos y de la banda.
Tras su salida de Scorpions, no se despegó de la música: fue músico Uli Jon Roth, con quien salió de tour por Europa y Estados Unidos. También fue parte Michael Schenker’s Temple of Rock.