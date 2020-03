Machismo

“El machismo es una ideología que engloba el conjunto de actitudes, conductas, prácticas sociales y creencias destinadas a promover la superioridad del hombre por sobre la mujer, o autosuficiencia y orgullo del hombre en varios ámbitos de la vida”. El diccionario nos dice que vivimos en una sociedad en la que esta práctica ideológica es parte del diario coexistir de las mujeres mexicanas. La realidad nos dice que viven en una mucho peor. La realidad nos dice que viven en una mucho más fría y dolorosa. Una realidad en la que las palabras usadas para describirla se convierten en miles de víctimas de violencia de todo tipo. Una en la que al escribir estas palabras a varias mujeres les arrebatarán su vida y/o libertad por el simple hecho de ser mujer. Las familias de las 10 mujeres que no regresan a casa diariamente lo pueden confirmar.

La definición de la sociedad en la que vivimos dice que el machismo se encuentra “en varios ámbitos de la vida”, pero yo diría que en todos… ¿Qué sector industrial, económico y laboral no está dominado por hombres? Volteemos a ver a la política, ¿quiénes tomas las decisiones? Echémonos un clavado al sector salud, la mujer supone el 50% de la plantilla médica en España, pero solo el 20% está en puestos de dirección.

¿Qué me dicen de los roles en el hogar? Seguro han crecido en uno con roles disparejos. Repasemos la historia del deporte… No solo se trata de por quiénes están dominados, cuando se hace un intento por llegar a la igualdad, los salarios y prestaciones cambian drásticamente. ¿Y qué podemos decir del asqueroso grito “mejor regrésate a la cocina” dedicado a una árbitro mujer o a alguna chica intentando destacar en un deporte históricamente dominado por varones?

También lo podemos ver en la educación. ¿Cuántas alumnas no han sido acosadas por sus profesores? En la familia ni empecemos… A pesar de que el 80% de las personas ante la percepción de un peligro recurrirían a su familia, es el lugar en el que las mujeres y niñas tienen más probabilidad de ser víctimas de violencia, maltrato y delitos relacionados con su integridad sexual. Ahora toca lo cotidiano, los micromachismos y el día a día como mujer… Que si tu falda está muy corta, que si te vistes como monja. Que si eres una santa, que si eres una [email protected] ¿Perseguir tus sueños o ser mamá? Podría seguir por horas.

Machismo en la música

Sigamos con el ámbito del que estaremos hablando en esta entrada: la música. La palabra música viene del griego μουσική (mousikē) que significa “el arte de las musas”. ¿El arte de las mujeres? Pues no, realmente no. Más bien es el arte de los hombres que utilizan a las mujeres para buscar inspiración. Y claro, como hijas de Zeus y de Mnemósine, son mujeres hermosas, blancas y rubias. La música como todo tipo de arte, ha sido dominada por hombres desde que existen registros. En 1686 el Papa Inocencio XI declaró: “La música es totalmente dañina para la modestia que corresponde al sexo femenino, porque las mujeres se distraen de las funciones y las ocupaciones que les corresponden. Ninguna mujer, con ningún pretexto, debe aprender música ni tocar ningún tipo de instrumento”.

Solo por poner un ejemplo, y siguiendo la época de la declaración de Inocencio XI, si buscas en Google “músicos clásicos”, de las 52 opciones que te arroja el buscador el 100% son hombres. Y si buscas “músicos clásicos mujeres” de los 6 resultados, dos son hombres. Y es que en los años 1600 y 1700, época dorada de la música clásica, la sociedad occidental pensaba que el lugar de la mujer era el hogar, no estudiando ni mucho menos haciendo música… Ah no, espera… En el 2020 todavía hay machistas que siguen pensando eso.

Llegando rápido a la época contemporánea, saltándonos dos siglos que no se lavan las manos cuando hablamos de machismo en la música, los últimos 10 o 15 años han visto un crecimiento exponencial de festivales musicales en México. Cada día hay más conciertos y festivales los cuales, entre muchas cosas, sirven para exponer a los mejores artistas del mundo (emergentes o consagrados). Pero qué pasa si sacamos el porcentaje de participación femenina en los 5 más importantes del país en el 2019, y lo comparamos con el cercano a 0% de participación de mujeres que había en los teatros y foros musicales en el siglo XVII. ¿Cuánto ha cambiado en 419 años de diferencia?

Participación femenina en los festivales mexicanos en 2019

Los festivales que tomamos para analizar la participación femenina durante el 2019 son: Corona Capital, Ceremonia, Vive Latino, Pa’l Norte y Coordenada. Estos festivales fueron elegidos por su importancia en la escena, cantidad de asistentes y cantidad de actos presentados. En este análisis, además de tomar el porcentaje de participación de mujeres (cuando menos una en el grupo o solista), también medimos el nivel de importancia que se les da. Es decir, de los 10 actos que los festivales marcan como sus “headliners” o más importantes, sacamos cuántos tienen mujeres.

El Corona Capital es indudablemente el festival mexicano más importante de todos. Reuniendo a más de 85 mil asistentes por día, y presentando a algunas de las mejores bandas internacionales de la actualidad, este festival es uno realmente importante para analizar. De los 54 actos que se presentaron en el 2019, 22 contaron con presencia femenina, convirtiéndolo en el festival más incluyente de México con un 40.7% de actos con mujeres arriba del escenario. Sin embargo, de sus 10 actos más importantes, solo uno de ellos presentó a una mujer.

El Vive Latino es uno de los festivales que celebra la música iberoamericana más importantes del continente. Con 20 años en la escena mexicana, el Vive presentó el siguiente cartel. Uno lleno de actos increíbles pero con una clara ausencia de actos con presencia femenina. Del total de las 78 bandas que se subieron a los escenarios, solo 11 actos presentaron a bandas con por lo menos una mujer, cerrando su participación en un 14.1%. Así se convierte en uno de los festivales con menos participación femenina de todo el circuito. De los 10 actos más importantes señalados por el Vive Latino, no hubo ninguna banda o artista con mujeres.

Pa’l Norte es el festival de música, arte y tradiciones norteñas más importantes de la región vecina de los Estados Unidos. Este festival nació con una propuesta realmente buena de combinar los mejores actos internacionales y nacionales para armar una fiesta como solo el norte lo sabe hacer. Presentándose por octava vez en 2019, Pa’l Norte presentó un cartel que le gusto no solo a los paisanos de los desiertos de México, sino a todo el centro y sur del país por igual. Pero cuando hacemos el ejercicio de ver la inclusión de mujeres en su cartel, resultaron ser el festival menos incluyente de todos. Presentando 58 bandas o actos de las cuales solo 5 presentaron talento femenino, el porcentaje de participación de mujeres fue de 8.6%. Igual que el Vive Latino, de sus 10 actos principales, ninguno contó con mujeres.

Ceremonia llegó para ser un festival mediano pero excelentemente bien curado. Con una selección de artistas que parece de visionarios, el festival que para su edición 2020 migra a la Ciudad de México, es uno de los mejores y más importantes de todo el año. El año pasado presentaron 30 actos de lujo de los cuales 9 tenían participación femenina. Teniendo un 30% de los actos con mujeres y dos headlines de 10, es uno de los más incluyentes de los festivales presentados. Aún así, hay camino por recorrer.

El Festival Coordenada celebrado en Guadalajara llegó para regalarle a los tapatíos una fiesta del más alto nivel. Llego para traer a la tierra del Tequila algunos de los mejores actos musicales de todo el mundo. Celebrado durante dos días, Coordenada presentó 39 actos de los cuales 6 tuvieron mujeres cantando o rifándose con algún instrumento. Esto significa que el 15.3% del cartel tuvo presencia femenina, y de los 10 actos presentados como headliners, 1 fue contaba con mujeres.

Ahora, y con números hablando, ¿por qué hay tanta diferencia? Muchos podrán decir que esto no es un tema de género sino de talento. Que no hay calidad femenina allá afuera… Absolutamente falso. La historia de la música jamás había visto a tantas mujeres increíbles y talentosas en cada género musical. Un pequeño clavado en internet lo comprueba. Otro argumento que se lee: Es un negocio y tienen que vender boletos. Esto definitivamente es verdad. Oferta y demanda. Los festivales son un negocio, y las bandas más grandes de mundo están hechas por hombres (como lo ha sido siempre). Esto no es culpa de los organizadores, de los promotores, de los músicos o de los asistentes. Aquí no hay que echar culpas directas. Pero sí hay que entender que esto solo es un reflejo del machismo que ha segregado a las mujeres en la música, como en todo, durante siglos enteros. Es solo la consecuencia de ser una industria de hombres manejada por hombres hecha todavía para hombres. Volteemos a ver a la generación de artistas mujeres de los 80 y 90. Cuántas no fueron sexualizadas por la industria para que pudieran demostrar su talento como artistas.

Esta nota no pide un 50/50 de participación en festivales. Eso es ridículo y fuera de discurso. No se trata de que todo sea a la mitad. Eso no es feminismo. Se trata de hacer conciencia, se trata de abrir los ojos. Se trata de mostrar empatía ante un problema del que lo que menos importa es cuántas mujeres van a tocar en un festival. La música que tanto amamos es el ejemplo esta vez, pero lo podemos encontrar en todos lados, en todas las épocas de la historia. Es la sociedad la que no funciona para la mujer. Es la sociedad la que les arrebata su seguridad, sus sueños, su libertad y sus vidas. Es increíble ver que 419 años después, la balanza solo se ha inclinado un 20.4%.

Si el día de hoy te preguntas y aún no entiendes por qué las mujeres mexicanas están en paro nacional, y por que cintos de miles salieron a la calle a protestar de la forma que les pareció necesaria, es porque las cosas no cambian y no han cambiado nunca. Pero esto se acabó. Lo demostraron el 8 de marzo y lo afirmaron el 9. Ahora solo es cuestión de tiempo…