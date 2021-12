Murió a los 78 años Michael Nesmith, guitarrista de The Monkees

Este 2021 hemos tenido bajas bastante sensibles para la industria musical, y lamentablemente parece que las malas noticias no pararán de llegar. Lo decimos porque este 10 de diciembre y para sorpresa de muchos, se informó de la muerte a los 78 años de Michael Nesmith. Quizá su nombre no les suene a primera escucha, pero es una verdadera leyenda que pasó a la historia de la música por ser el guitarrista de la mítica banda The Monkees.

La noticia de su fallecimiento la confirmó la familia del músico, quienes de acuerdo con NME escribieron lo siguiente: “Con infinito amor anunciamos que Michael Nesmith ha fallecido esta mañana en su casa, rodeado de su familia, en paz y por causas naturales”. El manager de los Monkees, Andrew Sandoval declaró que “Michael estaba en paz con su legado (…) Estoy seguro de que la brillantez que plasmó resonará y ofrecerá el amor y la luz hacia los que siempre se movió”.

Un breve repaso por la carrera de Michael Nesmith

Michael Nesmith formó parte de la alineación original de The Monkees, un grupo hecho para la televisión estadounidense que saltó a la fama en 1966, en plena Beatlemanía hasta su primera ruptura en 1970 junto a Davy Jones, Micky Dolenz y Peter Tork. Nesmith era el guitarrista del grupo, y también uno de sus compositores principales, pues escribió canciones como “The Girl I Knew Somewhere”, “Listen to the Band” y “Mary, Mary”.

En los años siguientes, Nesmith participó de repente en varias reuniones de la banda. También tocó con el grupo First National Band –por el que se le considera precursor del country rock– y publicó música como solista. A la par de su carrera musical, a Michael se le reconoce su trabajo como pionero de los videos musicales, tanto así que en 1981 fue la primera persona en ganar un Grammy por un videoclip gracias a “Elephant Parts”.

El último concierto de Michael Nesmith fue el 14 de noviembre de 2021 en el Greek Theatre de Los Ángeles como parte de la gira de despedida de The Monkees. En esas presentaciones compartió escenario con el vocalista Micky Dolenz, quien lamentablemente ahora es el único miembro superviviente de la banda tras las muertes del baterista Davy Jones en 2012, y del tecladista Peter Tork en 2019.