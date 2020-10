Murió Tony Lewis, vocalista y bajista de The Outfield, a los 62 años

Parece que al mundo de la música no le dejará de llover este 2020, no fue suficiente con quitarnos los conciertos y festivales, también se nos han ido grandes músicos a lo largo de estos 10 meses. Y lamentablemente hoy tenemos que dar una noticia triste porque Tony Lewis, vocalista de la banda británica de rock ochentera, The Outfield, y que formó parte del soundtrack de esa maravillosa década murió el pasado 19 de octubre a los 62 años de edad.

De acuerdo con Billboard, un portavoz de la banda confirmó la noticia a los medios mencionando que Lewis falleció “repentina e inesperadamente” cerca de Londres. Hasta el momento de escribir esta nota no se sabe cuál fue la causa de su muerte, aunque esta misma persona cercana a su familia agradeció las muestras de apoyo y cariño, esperando que comprendan el momento tan complicado por el que están pasando.

¿Quién fue Tony Lewis?

Tony Lewis nació el 21 de diciembre de 1957 en el East End de Londres. Creció en un barrio duro y de clase trabajadora, pero la música sirvió como un punto importante en su vida, y su amor por ella comenzó desde muy temprano. La radio siempre estaba encendida en la casa de Lewis, y sus primeras influencias fueron clásicos de la década de los 60 como The Beatles, que desde el primer momento en que los escuchó quedó enganchado.

Años más tarde se convirtió en un gran fanático de artistas como David Bowie, The Rolling Stones, The Kinks, T. Rex y otras bandas de glam rock de la década de 1970. Fue a finales de esa década cuando formó su primera banda junto a Alan Jackman, unos años más tarde, los dos se unieron con el guitarrista John Spinks para formar una banda de rock progresivo llamada Sirius B aunque ese género no era popular y terminaron disolviéndose rápidamente.

El nacimiento de The Outfield

Después de que cada quien tomara su camino, Tony Lewis se lanzó como solista y daba conciertos en Londres cuando John Spinks se topó con él nuevamente. Escuchó a Lewis cantando y se inspiró para volver a unir al grupo, le llamaron a Alan y esta vez formando una banda que nombraron The Baseball Boys, con la cual recorrieron el Reino Unido perfeccionando su sonido, que ahora le tiraba al power pop.

Tras varias giras la banda se hizo famosa por tocar música “con sonido americano”, apegándose al pop rock que se hacía en los Estados Unidos durante los 80. La suerte les llegó cuando mandaron un montón de demos a distintas disqueras hasta que los firmaron bajo una sola condición, tenían que cambiarse el nombre, es por eso que su nuevo manager sugirió el nombre de The Outfield, les gustó y el resto es historia.

Rompieron las listas de popularidad con su álbum debut

En 1985, The Outfield lanzó su álbum debut, Play Deep, que se convirtió en un disco de venta multiplatino y alcanzó el Top 10 en las listas de álbumes de los Estados Unidos. Y todo esto fue gracias a dos rolas que hasta la fecha escuchamos por todos lados, “Your Love” y “All The Love In The World”, la primero legó al número 6 en las listas de Billboard, y hoy en día siguen siendo relevantes con cientos de millones de reproducciones en las plataformas de streaming musical.

Tony Lewis y compañía siguieron dando giras y lanzaron 5 discos más con el paso de los años hasta 2014, cuando John Spinks murió de cáncer de hígado a los 60 años. Fue tan devastador este golpe que el vocalista de The Outfield decidió darse un descanso de la música, tanto así que ni siquiera tocar la guitarra o prender la radio, pero su esposa lo alentó a comenzar a grabar y volver a lo que realmente amaba hacer, componer canciones.

Para octubre de 2017 y con la ayuda y el apoyo de Randy Sadd –quien en su momento promovió a The Outfield en la radio–, Tony Lewis firmó un contrato discográfico y un año más tarde lanzó al mercado Out of the Darkness, su primer y único álbum de estudio como solista. En él toca todos y cada uno de los instrumentos, además incluyó la rola “Into the Light”, que rápidamente entró a las lista de popularidad. Que en paz descanse.