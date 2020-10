Andrew Lloyd Webber demuestra la relevancia de “Welcome To The Black Parade” con un video

Podemos decir con toda seguridad que The Black Parade es uno de los discos más importantes en la trayectoria de My Chemical Romance. Y es que este álbum, que cumplió 14 años el pasado 23 de octubre y el cual plasma una reflexión a la vida por parte de un paciente con cáncer terminal, logró quedarse en los corazones de todos los seguidores de Gerard Way y compañía.

A más de una década de su publicación, The Black Parade dio a los fans de My Chemical Romance varios himnos que se convirtieron en sellos distintivos de la banda. Uno de ellos y quizá el más famoso de ellos es “Welcome To The Black Parade”, que va acompañado del video musical donde El Paciente llega al ‘más allá’ a través de un desfile que recuerda de su niñez.

Andrew Lloyd Webber comprobó la relevancia de “Welcome To The Black Parade”

Los años pasan y “Welcome To the Black Parade” sigue siendo una de las piezas musicales más importantes de la música que nos dieron los años dos mil. Pero no crean que sólo nosotros creemos eso, en realidad, hasta expertos como el mismo Andrew Lloyd Webber consideran que Gerard Way y su séquito se volaron la barda al componer esta canción.

Al menos así lo dejó ver a través de un video publicado en su cuenta de TikTok, mismo donde el compositor y genio detrás de la adaptación teatral de Cats ilustró de manera muy breve el impacto que My Chemical Romance logró con dicha canción, tanto que basta una sola nota musical para que los fans la identifiquen.

Lo hizo sólo con una nota del piano

Sentado en un piano, Andrew Lloyd Webber puso a prueba su teoría: “Amantes del teatro musical en todo el mundo, ¿en qué piensan cuando escuchan esto?” menciona el compositor al interpretar el inicio de El fantasma de la ópera. “Y para todos los demás, ¿en qué piensan cuando escuchan esto?”, cuestiona cuando toca la nota G del piano con la que comienza la canción de My Chemical Romance.

“Una cosa es crear un conjunto icónico de acordes, y otra es hacer que una nota sea icónica”, indica Lloyd Webber en la descripción del video de TikTok, donde muchos reconocieron la referencia e incluso le pidieron a Andrew que se anime a llevar la historia de El Paciente a los teatros y en forma de obra musical. ¿Se imaginan? 🤔