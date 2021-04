Rock and roll all nite: Netflix podría estar trabajando en una biopic de KISS

Vivimos en una época muy importante para las películas basadas en las vidas de algunos de los músicos más importantes de la historia de la música. Cintas como Bohemian Rhapsody y Rocketman demostraron que había potencial en este mercado y en el futuro, se vienen varias producciones con esta temática. Sin embargo, hay rockeros que tienen historias locas que nos encantaría ver en la pantalla grande, como el caso de KISS.

Para nadie es un secreto la vida que llevaban Gene Simmons, Paul Stanley, Ace Frehley y Peter Criss. Durante los 70, además de irrumpir en la industria musical con su peculiar estilo mezclando rolas pegajosas y rockeras con un concepto visual único, se la pasaban en la fiesta y haciendo locuras a cualquier lugar que visitaban. Aunque siendo muy honestos, estamos seguros que muchas de sus anécdotas ni siquiera las hemos escuchado.

KISS podría tener muy pronto su biopic

Es por eso que desde hace un buen rato, los miembros originales que se mantienen en KISS, andaban buscando que su historia llegara a la pantalla grande. Por supuesto que la cosa no ha sido fácil, pues estuvieron buscando quién se animara a producir una biopic sobre ellos, pero llegó la pandemia del coronavirus y detuvo sus planes. Pero al parecer, ya encontraron a la compañía que llevará a los cines su película y es ni más ni menos que Netflix.

De acuerdo con Deadline, el gigante del streaming está en conversaciones muy avanzadas y solo necesitan cerrar el acuerdo para filmar Shout It Out Loud, la cinta de esta banda legendaria. Según la misma fuente, esta película será dirigida por Joachim Rønning, cineasta noruego cuyos créditos incluyen proyectos en Hollywood como Kon-Tiki, Maleficent: Mistress of Evil y Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales.

¿De qué va la película de esta banda?

Hasta el momento no han confirmado quiénes serían los actores que le darían vida a KISS en esta película, pero sí sabemos más o menos qué es lo que nos contarían en el cine. De entrada, tanto Gene Simmons y Paul Stanley están muy involucrados en este proyecto, tanto así que la trama –y porque nadie podía saberlo– se centrará en ambos y por lo que ellos mismos han comentado, no omitirán detalles de las cosas locas que han vivido durante tanto tiempo.

En Shout It Out Loud, veremos desde que Paul y Gene era un par de jóvenes inadaptados de Queens que crearon una extraña amistad, hasta que reclutaron a Peter Criss y Ace Frehley para formar una de las bandas más icónicas de la historia del rock. Eso sí, podemos contar con todas las rolas clásicas de este grupazo, pues Universal Music Group –quienes manejan su catálogo musical– también está involucrado en la producción de la película.