New Radicals se reunirán tras 22 años para el concierto de investidura de Joe Biden

Si fueron de esa maravillosa generación que le tocó crecer en los 90, seguramente recordarán a algunas bandas que aunque fueron one hit wonder, nos regalaron rolas que en pleno 2021 escuchamos y recordamos con cariño. Y sin duda en esta categoría entran los New Radicals, quienes se hicieron mundialmente famosos por componer una canción que se convirtió en emblema a finales de la década, “You Get What You Give”.

En 1998 la banda estadounidense publicó este tema en su único álbum de estudio, Maybe You’ve Been Brainwashed Too. Rápidamente lograron escalar lugares en las listas de popularidad gracias al mensaje de esta rola, pues a muchos les transmitía pura buena vibra y cosas positivas; sin embargo, bajita la mano también acusaban en ella a artistas como Beck, Marilyn Manson o Courtney Love de ser personas falsas.

New Radicals se reune 22 años después gracias a… ¿Joe Biden?

Aunque parecía que los New Radicals tenían futuro dentro de la industria musical, tan solo un año después de la publicación de su álbum debut anunciaron que se separarían para siempre. Pero durante todo el tiempo que han estado inactivos, “You Get What You Give” cobró mas fuerza, pues apareció en series y películas como Dawson’s Creek, Glee o Click, y en comerciales para distintas marcas importantes en el mundo.

Pero ahora, tras 22 años de su disolución y de acuerdo con Rolling Stone, la banda está preparando su regreso a los escenarios para un evento especial, la ceremonia de investidura del siguiente presidente de los Estados Unidos: Joe Biden. Gregg Alexander y compañía volverán para tocar su hitazo cuando el nuevo mero mero del país vecino tome su lugar en la Casa Blanca, ya que tiene un significado muy especial para él.

La historia de Beau Biden

Según Consequence of Sound, “You Get What You Give” de los New Radicals era una de las canciones favoritas del hijo de Biden, Beau, quien lamentablemente falleció en 2015 tras luchar por varios años contra el cáncer de cerebro. Joe contó en su autobiografía que esta canción se convirtió en una especie de tema personal mientras combatía a la enfermedad, pues la escuchaba casi todos los días.

En el comunicado con el que anunciaba la reunión de New Radicals, el líder Gregg Alexander dijo que estaban contentos de participar en esto: “Si hay algo en la Tierra que nos haría reunir a la banda, aunque sea por un día, es la esperanza de que nuestra canción pueda ser el más pequeño faro de luz en un tiempo tan oscuro. América sabe en su corazón que las cosas volverán a brillar con una nueva administración y un verdadero plan de vacunas en camino”.

Además, el frontman también mencionó que para ellos es especial cantar “You Get What You Want” en este evento: “Ese es el mensaje de la canción… este mundo va a salir adelante. Volver a interpretarla después de tanto tiempo es un gran honor porque todos tenemos un profundo respeto por el servicio militar de Beau y tantas esperanzas de que la unidad y la normalidad que Joe y Kamala traerán a nuestro país de nuevo en este tiempo de crisis se hagan realidad”.