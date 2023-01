Aunque muchos dicen “ahora sí, a escribir como los grandes” con la incursión de softwares capaces de redactar casi a nivel conversacional, artistas como Nick Cave notan que algo le falta a esas creaciones. Y les faltará… es decir, por mucho que avance la tecnología, no logrará igualar la inventiva humana.

Como casi cada semana lo hace, el líder de The Bad Seeds respondió a un fan que tuvo a bien escribirle a su blog “The Red Hand Files”. El afortunado en recibir contestación fue “Mark” de Nueva Zelanda, quien tuvo la idea de pedirle al programa chatGPT crear una canción “al estilo de Nick Cave” para mostrársela a su ídolo. El resultado, por lo que se ve, no fue del agrado del cantautor australiano.

“ChatGPT puede escribir un discurso, un ensayo, un sermón o un obituario, pero no puede crear una canción genuina”, señaló Nick Cave, argumentando que, por lo que ha visto que hace el mencionado software, todo es una vil réplica. “Quizás con el tiempo podría crear una canción que, en la superficie, no se distinga de la original, pero siempre será una réplica, una especie de burlesque”.

“Hey, tranquilo viejo… eso hace ahora que está en desarrollo, pero espérate a que le hagan sus ajustes”, dirán muchos ante el rechazo de Nick Cave. Sin embargo, en ese desarrollo de la tecnología es donde el artista ve la gran falla: “siempre estará en su infancia, ya que siempre tendrá que avanzar más, y la dirección siempre es hacia adelante, siempre más rápida. Nunca puede revertirse o ralentizarse, ya que nos mueve hacia un futuro utópico, o tal vez, hacia nuestra destrucción total”.

Foto por Gaelle Beri/Redferns via Getty Images

Fue a finales del 2022 que apareció en el panorama el software chatGPT el cual, según los entusiastas, será capaz de tumbarle el trabajo a periodistas, profesores, programadores y, por qué no, también a artistas como Nick Cave. Todo basado en la predicción de palabras a partir de secuencias ya conocidas. Como lo que pasa al momento de enviar un mensaje desde el celular, pero a un nivel más alto, casi conversacional.

Y sí muy impresionante lo que se llega a escribir, pero según como lo ve Nick Cave, nunca para crear una canción… Una de las buenas. Le falta ese “algo” que hace grande a una canción. No decir “ahh, se parece a”, sino una obra única. Crear una canción, dice Nick Cave, “es un acto de autosuicidio que destruye todo lo que uno se ha esforzado por producir en el pasado”.

En resumen: luego de ver la canción creada “al estilo Nick Cave” con chatGPT, el líder de Bad Seeds dijo de inicio que “apesta”… sin embargo, parece que conforme fue redactando su respuesta al fan se fue calentando, entrando en materia, tomándoselo cada vez más personal, por lo que acabó con esta crítica: “la canción es una mierda, una grotesca burla de lo que es el ser humano, y bueno, no me gusta mucho”.

¿Nada? Bueno, le pareció interesante que la canción tuviera un verso que dice “I’ve got the fire of hell in my eyes”… “eso es cierto”, concluyó Nick Cave, “tengo el fuego del infierno en mis ojos, y es ChatGPT”.

Y bueno, esta es la canción “al estilo Nick Cave”, ¿opiniones?:

Verso 1:

In the depths of the night, I hear a call

A voice that echoes, through the hall

It’s a siren’s song, that pulls me in

Takes me to a place, where I can’t begin

Coro:

I am the sinner, I am the saint

I am the darkness, I am the light

I am the hunter, I am the prey

I am the devil, I am the savior

Verso 2:

I walk the streets, with my head held high

I’ve got my demons, but I’ll make them fly

I’ll dance with the devil, and I’ll play his game

I’ll be the one, to call his name

Coro:

I am the sinner, I am the saint

I am the darkness, I am the light

I am the hunter, I am the prey

I am the devil, I am the savior

Puente:

I’ve got the blood of angels, on my hands

I’ve got the fire of hell, in my eyes

I’m the king of the abyss, I’m the ruler of the dark

I’m the one that they fear, in the shadows they hark

Coro:

I am the sinner, I am the saint

I am the darkness, I am the light

I am the hunter, I am the prey

I am the devil, I am the savior

Outro:

So come with me, to the edge of the night

Where the darkness and the light collide

We’ll walk the line, between the good and the bad

And we’ll see, who comes out on top in the end.