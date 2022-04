¿Por qué Noa Sainz es una de las figuras importantes del R&B mexicano?

Sin duda, y a pesar de lo que la vieja escuela diga, hay un montón de jóvenes haciendo música increíble en nuestro país. No importa si te laten los guitarrazos o hasta los sonidos más suaves, estamos seguros que encontrarás una propuesta nacional que además de volarte la cabeza, te enganchará por completo a su proyecto. Y si a ti te late el R&B chill, en esta ocasión les contaremos sobre una chica que desde hace ya un buen rato se convirtió en referente del género, por supuesto que hablamos de Noa Sainz.

Fue hace algunos años cuando esta artista oriunda del norte de México comenzó a publicar sus rolas y fue a partir de ese momento cuando se ganó la atención del público y de distintos medios. Sin embargo, con el paso de los años, ha incorporado a su sonido un estilo bastante peculiar que la caracteriza del resto de músicos que al igual que ella, hacen rolas basándose en el rhythm and blues y el soul. Y sin duda, podemos decir que es una de las voces femeninas a las que tienen que prestarle atención.

¿Quién es Noa Sainz?

Regina Isabel Vallejo –mejor conocida como Noa Sainz– es una artista originaria de Saltillo, Coahuila. A pesar de que está clavada por completo dentro de la música, antes de dedicarse de lleno a componer sus propias rolas estudió actuación, y eso se puede notar en cada una de sus presentaciones, donde además de interpretar las canciones con su voz, también deja ver el sentimiento con sus movimientos arriba del escenario. Aunque lleva un buen rato en la escena independiente, no salió de la nada.

Antes de lanzarse oficialmente como solista, colaboró con artistas como The Guadaloops y Salvatore Vitale, además ayudó a la producción de otros músicos como Cuarto para la una. Sin embargo, el punto en el que cambió por completo su carrera fue cuando conoció a los fundadores del sello discográfico NWLA, con el que Sainz firmó y con su apoyo, comenzó a preparar en forma los temas con los que se daría a conocer hasta que finalmente en verano de 2018 vio la luz su sencillo debut, “FYT”.

Poco a poco se fue abriendo paso con sus canciones

Gracias a esta canción, Noa Sainz logró llamar la atención no solo de muchas personas en México y Latinoamérica, también sorprendió a medios especializados de nuestro país y otras partes del continente. A lo largo de ese mismo año continuó presentando singles bastante llamativos, pero todo culminó con el lanzamiento de su primer EP, No Science, el cual la catapultó como una de las exponentes del R&B más interesantes de la actualidad y por supuesto que ella no bajó los brazos.

Para 2019, Noa siguió sorprendiéndonos con rolas alucinantes como “Despertar (el dolor)”, “qué bueno!”, “sudor y frío” junto a Cruz Cafuné, el sencillo doble “A quiere irse, B no quiere que se vaya” y “MAYDAY!”, donde sigue experimentando e incorporando distintos ritmos a su proyecto. Por si esto no fuera suficiente, también tuvo chance de presentarse en distintas ciudades y escenarios de nuestro país, como el hipnótico show que armó durante la primera edición del festival Sónar México.

Compartiendo escenario con grandes artistas de la actualidad

A pesar de todos los problemas que el coronavirus trajo a la industria musical cuando se convirtió en pandemia, Noa Sainz continuó estrenando canciones emocionantes en 2021, entre ellas están “Voluntad”. Pero lo que llamó la atención es que en todo ese tiempo colaboró en varias rolas con varios artistas que también se están rifando en la escena independiente como “Tarde” con Profff, Tau y Washi Hana, “Frío” junto a Samantha Barrón, “Perdóname” con MANCANDY y “LAO”, donde aparecen LAO y ForyFive.

Para cerrar aquel año, tuvo algunas presentaciones importantes en la CDMX donde compartió escenario con mujeres importantes actualmente en la industria como Mon Laferte, Silvana Estrada, Girl Ultra y hasta Japanese Breakfast. Ahora, esta maravillosa cantante se prepara para tocar en el Festival Vaivén 2022, en el que aparece junto a bandas y artistas del tamaño de Sigur Rós, Jungle, Porter Robinson, Cut Copy, LANY Kongos y Ed Maverick, y estamos seguros que su show se robará la atención de todos los asistentes.

¿Qué hace especial a Noa Sainz?

Como ya lo mencionábamos antes, en México y gran parte del mundo, la sangre joven está haciendo cosas sumamente interesantes a nivel musical. Pero hablando específicamente del R&B, Noa Sainz en poco tiempo pero con un montón de trabajo y esfuerzo detrás, logró convertirse en una de las figuras de este género a nivel nacional. Y esto lo consiguió gracias a muchas cosas, sobre todo por la autenticidad de su proyecto y a que constantemente está evolucionando su sonido y como artista.

En sus rolas podemos escuchar además del rhythm and blues, el soul y pop, también ha incorporado bases que son típicas del rap y el trap. A esto habría que sumarle el contenido lírico de sus canciones, las cuales hablan de un montón de situaciones por las cuales todos podemos pasar, pero su manera de escribir letras evita por completo caer en rimas genéricas o que de plano no le ofrezcan algo más a los oyentes. Sin duda, Noa es una de esas artistas que no pueden dejar pasar, porque está para puras cosas grandes.