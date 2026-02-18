Lo que necesitas saber: Lana del Rey ha dicho que esta es su canción favorita de su nuevo disco, 'Stove'.

Siempre es intrigante lo que trae Lana del Rey y esta ocasión no es diferente. Desde el título de su nueva canción… y la música va en la misma línea: “White Feather Hawk Tail Deer Hunter”, una canción que parece como relato de los hermanos Grimm o de Disney, que para algunos casos es lo mismo, aunque con final diferente.

Lana del Rey / Foto Facebook/lanadelrey

Primer adelanto de su esperado disco, Stove

Canción co-escrita por Lana del Rey con su esposo Jeremy Dufrene… y también su cuñado, su hermana y su productor de cabecera, Jack Antonoff, esta canción de tintes cuentistas será parte del anunciado nuevo disco de la artista, el cual llevará por nombre Stove.

Lana del Rey: “White Feather Hawk Tail Deer Hunter” / Imagen: Prensa

“Sé que desearías tener un hombre como él, es una lástima”, canta Lana del Rey en esta canción muy ad hoc para esta época de therians, en la que él es el cazador y ella la presa, recién cazada… pero sin reclamo, ahora se la pasa mejor, aparentemente.

“Somos compatibles, él está en mi médula ósea / Todos saben que tuve algunos problemas / Pero estoy en casa durante el verano / y quería saber si puedo usar tu estufa”.

Lana del Rey: “White Feather Hawk Tail Deer Hunter” / Foto: Prensa

“Increíble”, dicen fans mientras esperan el video de “White Feather Hawk Tail Deer Hunter”

Sobre esta canción, Lana del Rey lanzó pequeños adelantos hace apenas unos días, calificándola como “su canción favorita”… y la cual estaba más emocionada por compartir con sus fans. “Quiero que se concentren en este sencillo”, pidió a sus fans y así lo hicieron.

“Nunca pensé escuchar este sonido de Lana, pero de una manera increíble”, “Me encanta, tiene dibujos animados antiguos de Disney, aunque definitivamente no es para todos” y “Es una chica bruja en una casa en el bosque leyendo cartas del tarot cerca de un lago, y me encanta”, son algunos de los comentarios de fans que ha recibido esta nueva canción.

Y ahora, a esperar el video. Sólo unas cuantas horas más; después, el disco completo. Ése, dicen, será lanzado en aproximadamente tres meses.