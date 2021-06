Escucha “What Would You Do?”, el nuevo sencillo de HONNE con Pink Sweat$

Un año después del lanzamiento de su último y exitoso mixtape, HONNE está de regreso. El conocido dúo británico conformado por James Hatcher y Andy Clutterbuck ha regresado a las andadas con un nuevo sencillo titulado “What Would You Do?”, para el cual han unido fuerzas con el cantante estadounidense Pink Sweat$.

HONNE está de regreso con “What Would You Do?”

Este nuevo sencillo de HONNE marca una nueva etapa musical para el dúo y basta con escucharlo para percatarnos de ello. Hatcher y Clutterbuck se involucran más en sonidos como el r&b, algo que de acuerdo a la misma agrupación, los hizo aventurarse a jugar con los sonidos sin miedos y prejuicios al salir de su zona de confort.

“En el pasado, nos limitábamos”, explica el dúo a través de un comunicado de prensa. “Puede que lleguemos a la parte de una canción y las cosas se pongan realmente emocionantes, pero luego retrocedemos y decimos, ‘¿Realmente podemos hacer esto?’. Ahora, nos hemos saltado las reglas y hemos hecho lo que hemos querido.”, agregan sobre este nuevo sencillo.

Se las dejamos por si aún no la han escuchado:

Su primer single en lo que va del año

“What Would You Do?” es el primer sencillo que HONNE presenta después de “Warm on a Christmas Night”, un tema navideño que lanzaron el año pasado, y también se convierte en la continuación del ‘No Song Without You’, un mixtape conformado por 14 canciones donde James y Andy experimentaron con sonidos acústicos y psicodélicos inspirados en la década de los años 60.

Por ahora –y a comparación de Pink Sweat$ que en febrero pasado lanzó su álbum debut ‘Pink Planet’– no se sabe si HONNE tiene planeado el lanzamiento de lo que sería su cuarto LP de estudio. Sin embargo, debemos estar atentos a lo que haga el dúo británico en los próximos meses, pues seguramente nos sorprenden con más música nueva y chance hasta con fechas para verlos en México una vez más.