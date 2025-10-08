Lo que necesitas saber: La próxima edición del Pa'l Norte se llevará a cabo en 3 días y no en cuatro como había asegurado el gobernador de Nuevo León, Samuel García.

¡El Pa’l Norte 2026 ya tiene fecha! Estamos a nada de que se termine el año y uno de los festivales más importantes del país ya dio a conocer cuando se llevará a cabo: el 27, 28 y 29 de Marzo.

Ve apartando las fechas, porque aunque aún no hay información sobre la venta de los boletos o el line up, seguramente no tardarán en anunciarlo.

Puedes ganar experiencias exclusivas para Tecate Pa’l Norte 2025 con Tecate ID. Foto: Redes Sociales Tecate Pa’l Norte.

Pa’l Norte ya tiene fecha y lugar para su edición 2026

Todos los rumores se acabaron. El Tecate Pa’l Norte confirmó que en 2026, el festival se llevará a cabo en 3 días y no en cuatro, como había asegurado el gobernador de Nuevo León, Samuel García… “Solo necesitamos tres días para que se sienta para siempre“, compartieron los organizadores.

Anota las fechas en tu calendario, pues la siguiente edición del festival se llevará a cabo el 27, 28 y 29 de marzo, tan solo unos meses antes de la fiebre mundialista.

Y como era de esperarse, al igual que en la edición anterior, el Tecate Pa’l Norte 2026 se realizará en el Parque Fundidora de la capital de Nuevo León.

Imagen ilustrativa. Foto: Apodaca Group/Tecate Pal Norte.

Venta de boletos, cartel completo y más

Como ya te adelantábamos, el cartel completo del festival y la venta de boletos es información que aún no han revelado y se dará a conocer en los próximos días.

En cuanto tengamos otras novedades, aquí lo actualizaremos… y mientras esperamos los anuncios, puedes ir avisándole a tus compas para que aparten el 27, 28 y 29 de marzo para vivir una nueva edición del Pa’l Norte.