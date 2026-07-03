Según el comunicado de la banda, Pau Villarreal tiene una enfermedad de la cual no se ha recuperado. Algunos medios señalan al calor extremo que se vive en Europa como responsable de la situación.

Lo que necesitas saber: Según el comunicado de la banda, Pau Villarreal tiene una enfermedad de la cual no se ha recuperado. Algunos medios señalan al calor extremo que se vive en Europa como responsable de la situación.

Otro artista preocupa a fans, al desmayarse en plena presentación. Ahora fue Paulina Villarreal, de The Warning, situación que llevó a la banda mexicana a cancelar un show ya programado.

Algunos medios señalan al calor extremo que se vive en Europa como responsable de la situación, aunque no se ha confirmado nada (la semana pasada, debido a las condiciones, varios shows y festivales tuvieron que cancelar).

Paulina Villarreal de The Warning. Foto: vía Facebook.com.

¿Qué le pasó a Pau Villarreal?

Según se puede ver en imágenes que ya circulan en redes. Paulina perdió la conciencia mientras tocaba en un concierto que ofrecía en Alemania. La baterista de The Warning simplemente paró y posó la cabeza sobre su instrumento. Tuvo que llegar personal del staff para ayudarla.

De acuerdo con diversos medios, Paulina Villarreal sufrió el desmayo mientras tocaba “Discipline”, una de las canciones con mayor exigencia en el repertorio de la banda regiomontana. Las otras integrantes de The Warning (hermanas de Paulina) inmediatamente detuvieron el show.

Daniela y Alejandra Villarreal regresaron tiempo después, pero sólo para tocar otras dos más. Luego tomaron la decisión de suspender el resto del show.

The Warning cancela presentación en festival de Bélgica

El incidente ocurrió el pasado 1 de julio, sin embargo, las imágenes comenzaron a circular luego que The Warning anunció que el show que tenían programado como parte del Werchter Festival de Bélgica ha sido cancelado.

“Deseábamos que Pau estuviera lista para tocar hoy, pero su enfermedad fue más fuerte de lo que esperábamos y necesita más tiempo para descansar y recuperarse, antes de regresar a los escenario”, señala el comunicado que The Warning publicó en redes.

Concierto de The Warning llegará a cines // Foto: CREATIVE MUSIC AGENCY

Hasta el momento se desconoce la enfermedad de Paulina Villarreal, sin embargo, la banda espera que logre superarla lo antes posible. El próximo show de The Warning está programado para este 4 de julio, en el Mainsquare Festival que se llevará a cabo en Arras, Francia.