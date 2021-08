Phoebe Bridgers le pone ambiente ‘barroco’ a su cover de “Nothing Else Matters” de Metallica

Cuando Metallica anunció en junio pasado que lanzaría una edición especial de The Black Album este año, la polémica no se hizo esperar. ¿Por qué? El proyecto contemplaba que varios artistas de diferentes géneros y estilos musicales, reversionaran las canciones del disco que se lanzó originalmente en 1991. Y así, de a poco, hemos escuchado diferentes covers.

Ya pudimos escuchar las entregas de St Vincent, Weezer y Miley Cyrus entre otras. Ahora, toca escuchar la que Phoebe Bridgers armó para nada más y nada menos que “Nothing Else Matters”. Y sí: ella le imprimió un estilo bastante diferente, pero al mismo tiempo interesante.

Phoebe Bridgers comparte su versión de “Nothing Else Matters” de Metallica

Puede gustarles o no, pero hay que decirlo: The Metallica Blacklist significa una gran oportunidad para ver reimaginadas algunas de las mejores canciones de la legendaria banda de thrash metal, incluso en otras texturas musicales. Luego de escuchar el teaser del álbum y algunos de los covers que ya se han lanzado, queda claro que algunos artistas hicieron una versión muy fiel a la original, mientras que otros tomaron carta abierta para reinterpretar los temas.

Ese es el caso de Phoebe Bridgers, quien escogió la emblemática “Nothing Else Matters” para llevar a otros terrenos sonoros. Y aunque ella es una compositora a quien se suele identificar en la corriente indie folk con regularidad, su versión de esta clásica canción también nos muestra una faceta suya poco explorada, algo a lo que ella misma define como algo cercano a lo barroco.

“Fue muy divertido participar en esto. Siento que mi versión casi suena barroca. Literalmente, James Hetfield hace todo tipo de saltos de octavas extraños y cosas que yo no puedo hacer…”, dijo la cantante en una entrevista con Zane Lowe para Apple Music 1 (recogida desde Pitchfork).

Pero no se dejen llevar totalmente por esa declaración. La versión de Phoebe Bridgers, en efecto, mantiene una ambientación muy marcada de piano y voz al unísono en la mayor parte del track, pero hacia el final se comienzan a incorporar algunos arreglos electrónicos minimalista que quedan muy bien con la pista. Eso sí, ella aprovechó en su charla con Lowe para hablar cómo se enganchó a la música de Metallica

“Siempre he sido un gran fan de Metallica. Creo que es gracioso, mi introducción a ellos probablemente fue mucho más tarde que tantas personas que siempre los han amado… Fui al festival Outside Lands, vi su set y yo estaba como: ‘Esto es una banda de rock. Es una puerta introductoria al metal porque te enganchan, puedes aferrarte a mucho de eso y en realidad, se te quedan en la cabeza’. Eso es lo que siempre me ha gustado de ellos; no le temen a un buen gancho musical”, dijo ella al referirse musicalmente sobre la banda. Acá les dejamos la versión de “Nothing Else Matters” de Phoebe.