Lo que necesitas saber: la idea parece que comenzó como pura cábula, pero llegó hasta oídos de Pitbull y fue así como se convocó a una reunión masiva de “The Bald E’s”

Para empezar: ¿a poco todavía canta Pitbull? Y sí… y es tanta la convocatoria del “hombre colaboraciones” que ayudará al BST Hyde Park a romper un récord. Acto innecesario, pero cotorrón a final de cuentas.

Pitbull / Foto: Facebook/pitbull

El récord se rompería durante show de Pitbull

El próximo viernes 10 de julio, Pitbull se presentará en el Hyde Park de Londres y los encargados del masivo espacio creen que es buena oportunidad para que se establezca un nuevo récord… uno avalado por Guinness. Oficial y toda la cosa.

En las redes sociales del Hyde Park se convoca a que la fecha señalada, la gente vaya al concierto de Pitbull con una gorra calva… pues para hacerle homenaje al intérprete de “I Know You Want Me” y, principalmente, para establecer el récord Guinness al mayor número de personas peloncitas.

Fans de Pitbull / Foto: Facebook/pitbull

Idea fue de presentador de la BBC

De acuerdo con NME, desde octubre del 2025 se sabía del concierto de Pitbull en Hyde Park. Un show en el que se esperan varios invitados especiales. Uno de ellos, ya confirmado, Kesha.

Sin embargo, fue hace poco que se propuso llevar las calvas al show. Fue una idea del presentador de Radio 1 de la BBC, Greg James… la idea parece que comenzó como pura cábula, pero llegó hasta oídos de Pitbull y fue así como se convocó a una reunión masiva de “The Bald E’s” (que es como se les conoce a los fans del cantante y productor).

Fans de Pitbull / Foto: Facebook/pitbull

Además de llevar las gorras de calva, se pide que los fans lleven gafas oscuras y, si las condiciones climatológicas lo permiten, chamarras de cuero. Todo para ser lo más parecidos al hombre que ha colaborado con artistas como JLO, Shakira, Enrique Iglesias, Chris Brown, Marc Anthony, entre otros.