Dicen por ahí que nada es para siempre y todo en esta vida está en constante cambio. Eso pasa en cualquier aspecto que se les ocurra, incluso en los medios de comunicación. Y el vivo ejemplo de esto es Pitchfork, una de las páginas más leídas, respetadas e importantes a nivel musical que anunció su fusión con la revista GQ… así como lo leen.

Fue en 1995 cuando el escritor Ryan Schreiber abrió este espacio como un blog musical independiente. El nombre era una referencia a un tatuaje que llevaba Tony Montana, el icónico personaje de Al Pacino en Scarface. Con el paso del tiempo, se consolidó como una institución respetada que ayudaba a forjar nuevos gustos y demás, haciéndose de un nombre importante en el mundo.

Al final, Pitchfork se convirtió en una de las publicaciones más honestas del espectro musical, pues podían hacer o deshacer el lanzamiento de un artista/banda, conocido o no, con comentarios que eran brutalmente honestos. En pocas palabras, por años fue la alternativa que tanto estuvieron buscando aquellos con gustos más indie o no tan mainstream.

Sin embargo, después de casi tres décadas de existencia en el internet de las cosas, se termina una era para este medio. Lo decimos porque de acuerdo con The New York Times, a los trabajadores de la página les llegó un memorándum de Anna Wintour, directora de contenido de Condé Nast (la empresa que tiene los derechos del medio musical) donde informaba que se fusionará con la revista masculina GQ.

“Esta decisión se tomó después de una evaluación cuidadosa del desempeño de Pitchfork, y lo que creemos es el mejor camino a seguir para la marca para que nuestra cobertura de música pueda continuar prosperando dentro de la compañía”, escribió Wintour en su mensaje, que fue enviado al personal del sitio el miércoles 17 de enero.

Lamentablemente, el hecho de que se combinen ambas publicaciones provocará despidos masivos. Entre las víctimas de la fusión se encuentra Puja Patel, editora en jefe del sitio desde 2018, que había reemplazado al fundador de la página, Ryan Schreiber. Sin embargo, el recorte de personal inició en noviembre de 2023, cuando Condé Nast anunció que le darían las gracias al 5% de sus trabajadores.

“Tanto Pitchfork como GQ tienen formas únicas y valiosas de abordar el periodismo musical. Y estamos entusiasmados por las nuevas posibilidades que tenemos juntos. Con estos cambios organizativos, algunos de nuestros colegas de Pitchfork dejarán la empresa hoy”, concluyó Anna Wintour su mensaje sobre la fusión de ambas publicaciones.

Aunque dejaron claro que Pitchfork no desaparecerá como tal, no mencionaron cuál será el camino por el que llevarán a este medio de ahora en adelante. Sobre todo, lo que a muchos les preocupa es la línea editorial que seguirán en el futuro y en particular, si continuarán con esa esencia tan específica que por años los caracterizó de otras publicaciones musicales.

Lo que sí se sabe es que de ahora en adelante, tendrán a alguien más de GQ al frente de este medio. Aún no se sabe quién será esa persona, pero definitivamente tendrían que escoger a alguien que entienda muy bien el ADN de la página, el tono y su contenido, pero que también tenga una visión muy clara de cómo hacer que vuelva a ser una página objetiva y vital dentro de la industria. Eso ya lo veremos en el futuro.

Como era de esperarse, la noticia de la fusión de Pitchfork con GQ no tardó en darle la vuelta al mundo. Y vaya que sorprendió a muchos, en particular a quienes leían el sitio diario (casi religiosamente) y se informaban de muchas propuestas de bandas o artistas que en el futuro se convertían en actos muy grandes.

Sin embargo, los propios músicos de los que escribieron en la página también se sacaron de onda con todo este asunto. Uno de ellos fue Dan Le Sac, quien consiguió una de las calificaciones en reseñas más bajas de esta publicación y a pesar de eso, dijo que era preocupante lo que pasa con el medio, pues los músicos necesitan que sean críticos con su trabajo para mejorar o evolucionar.

Pitchfork getting gutted is a net negative for musicians everywhere. And I say that as the proud owner of (potentially) the lowest score on the site.

Whether you agree with a reviewer or not, music needs more journalism, not less. https://t.co/xv5WNFQpLi pic.twitter.com/xpiilW1Uhi