Lo que necesitas saber: También hay nueva música de King Gizzard and The Lizard Wizard, Francisca Valenzuela, The Rolling Stones, U2 y más.

Llegó el fin de semana y claro que hay mucha música recién salida para escuchar. Así que, como cada siete días, les traemos nuestra selección en la playlist de las nuevas canciones de la semana.

Escucha las nuevas canciones de la semana en la playlist de Sopitas.com

Por aquí te dejamos la playlist con las nuevas canciones de la semana tanto en Spotify como en Apple Music, para que la escuches donde quieras. Ahora, sí, te desmenuzamos los mejores lanzamientos de los últimos días.

Cage The Elephant – “Beaches In Tennessee”

Para nadie es un secreto que Matt Shultz, vocalista de Cage The Elephant, pasó un duro momento con su salud mental en los últimos años. Pero poco a poco, superó esa situación para volver a la música.

Y justo, esta canción “Beaches In Tennessee” está inspirada en esa situación. Sin embargo, el tema funciona como una forma en la que Matt siente que por fin pudo superar esa etapa por completo, aprendiendo de esa experiencia para poder vivir en paz.

¿Será que se viene nuevo disco de Cage The Elephant tras Neon Pill? Ya veremos…

Interpol – “Iron City”

Parece que Interpol está refrescando un poco su sonido. Algunos de los sencillos lanzados recientemente, incluso prueban con el trip-hop. Y bueno, “Iron City” no se queda atrás en esa experimentación con el piano y una atmósfera distópica como seña de identidad.

Y decimos distópica porque el propio Paul Banks dijo a la NME que esta canción es una especie de diálogo entre un narrador humano y una inteligencia artificial que lo controla todo. El asunto aquí es que no sabemos si esta IA tiene una buena intención o está corrompida.

Mucha ciencia ficción en una muy buena canción que aumenta el hype por el disco This Mirror Weighs a Ton que se lanzará el 28 de agosto próximo.

Jack White – “Thick As Thieves”

En “Thick As Thieves”, Jack White nos regala un riff acelerado en el que se une la batería al unísono, con un trancazo directo en el que también deja una crítica dura a convertirse en un ladrón tonto, y cómo es que una persona puede llevar a otra a convertirse.

El final es pura guitarra descontrolada, nos urge que venga en la gira de Frozen Charlotte para escuchar este rolón en vivo. Checa la reseña del disco acá.

King Gizzard and The Lizard Wizard – “Level 5”

Justo cuando uno piensa que King Gizzard and The Lizard Wizard no te puede sorprender más, la banda australiana hace un giro de tuerca para entrarle a la música electrónica.

Pero no un EDM fresón o algo así, eh… una electrónica alocada, entre lo industrial, el techno y el drum & bass que se imaginen, así como lo hacen con “Level 5”, primer corte de lo que será el disco Alien Metal que, se dice, saldrá este verano.

Los liderados por Stu Mackenzie ya habían dado indicios del camino que tomarían con este enfoque, sobre todo por los shows que vienen dando desde finales del 2025, muy al estilo rave con algo de instrumentación en vivo. Si vienen pronto a México, será una locura verlos.

Jungle – “Someday, Somewhere”

Nada como un verano con música de Jungle para ponerle un poco de optimismo al momento. Y es que precisamente este tema, que llega a la playlist de Nuevas Canciones de la Semana, viene con ese enfoque sobre confiar en que algo bueno sucederá algún día o en algún lugar, sea como sea.

Ojito que el disco Sunshine llega el 14 de agosto.

The Linda Lindas ft Hayley Williams – “Closer”

Hayley Williams está en un momento donde no solo brilla con su carrera solista, sino que se ha convertido en una artista con la que todos quieren colaborar. Y lo curioso es que son bandas o solistas de distintas generaciones, edades y estilos musicales.

Pero en lo que respecta a esta canción llamada “Closer” de The Linda Lindas, se siente especial por varias razones. Si no las recuerdan, esta joven banda se hizo viral por una presentación que dieron en 2021 como parte del Mes de la Herencia Asiático-estadounidense.

Estas chavitas sorprendieron por hacer canciones muy punk que cuestionaban las conductas machistas y racistas de los compañeros de su escuela (ellas tienen ascendencias asiática, latina y más)… y así vinieron shows, firmas con disqueras y mucho crecimiento hasta este momento en que lanzaran su tercer disco, Gotta Get Out, que llegará el 28 de agosto.

La cosa es que su sonido ha evolucionado, se ha vuelto más pulido y parece que Hayley Williams lo inspira bastante como una especie de mentora, porque esta nueva canción tiene esa onda muy Paramore de la época de Riot! y Brand New Eyes.

Nia Archives ft Jorja Smith – “Get Me Down”

La escena británica tiene en Nia Archives y Jorja Smith a dos de sus artistas más geniales de los últimos años, en diferentes estilos. Nia ha brillado gracias a una especie de revival de la música jungle/drum & bass, mientras que Jorja se posiciona como una voz que marca referencia en el R&B moderno.

Pueden parecer estilos un poco difíciles de enlazar… pero ellas demuestras con “Get Me Down” que es posible hacer el match entre la energía acelerada de la música jungle con las atmósferas suaves y sensuales del R&B.

Una canción ideal para expresarle a esa persona especial lo mucho que te gusta y atrae.

Francisca Valenzuela – “SOS”

Vivimos una época donde se critica constantemente el consumo acelerado, inmediato y abrumador de contenidos. Pero al mismo tiempo, podemos caer en la necesidad de sentirnos vistos en ese mundo digital donde parece que no existes si no le entras a la tendencia.

Y eso también pasa bastante en la música… por eso, “SOS” de Francisca Valenzuela te impactará con su mensaje inspirado en cómo estas dinámicas de consumo hacen que los artistas se sientan muchas veces entre la espada y la pared con tal de encajar en el mundo.

Este temazo, con su letra y densos arreglos de piano, construye de forma muy intensa la sensación de tensión propia de esas dinámicas de consumo. Se viene un discazo con Maldita, que se publica el 30 de julio.

The Rolling Stones – “Never Wanna Lose You”

Qué fiestón se traen los Rolling Stones en “Never Wanna Lose You”, en el que invocan su mood más disco y funk, con las guitarras de Keith y Ronnie respondiéndose, sobre un bajo redondito y pegajoso.

Si rolas como “Miss You” y “Honky Tonk Woman” son lo tuyo, este es un clásico instantáneo dedicable. The Rolling Stones siguen vigentes y nos emociona que ya avisaron que están trabajando en más rolas.

¿Lo malo? No está muy claro si los volveremos a ver en vivo… pero bueno.

U2 – “Street Of Dreams”

Se viene nuevo disco de U2, aunque todavía no hay nombre, fecha ni muchos detalles. Pero de que se lanza próximamente, eso es un hecho. Mientras tanto, la banda irlandesa finalmente lanza “Street Of Dreams” que traían guardada de hace un par de meses, con todo y video musical grabado en la Ciudad de México.

Es ese tipo de canción con tintes de himno de estadio y letra esperanzadora que uno esperaría de la banda. “No renuncies a tus sueños… todas las puertas se abren… Dios, escúchame gritar donde quiera que yo esté…”, son algunos de los versos que Bono recita acompañado de la clásica guitarra de Edge con sus punteos atmosféricos.

¿Es innovadora? No mucho, pero tiene su encanto. A ver si es cierto que U2 viene a México pronto, como dijeron cuando vinieron hace unos meses. Por otro lado, ¿ves el autobús del video? Lo intervino un increíble artista mexicano llamado Chavis Mármol, del que te contamos más aquí.