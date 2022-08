La conciertiza se dejó caer con todo durante este 2022 acá en México y bueno, aún tenemos unos meses por delante con un montón de eventos en el calendario. En ese sentido, uno de los shows más esperados es el de Poolside, quienes regresarán a la capital mexa para reencontrarse con sus fans y pues qué emoción verdaderamente.

Y sí, como ya lo leyeron en el título, acá en Sopitas.com nos vamos a ‘poner guapos’ con está dinámica para que conozcan a la banda californiana en un meet and greet muy especial.

Poolside. Foto: Especial.

Poolside regresa a la Ciudad de México

Como decíamos, el último tramo del año se va a poner muy bueno con los conciertos y festivales (la agenda completa POR ACÁ) que se acercan. Es justo decir que la industria de los eventos presenciales, regresó casi casi a la normalidad luego de ese larguísimo rato sin que pudiéramos disfrutar de la música en vivo, así que hay que disfrutarlo como nunca.

Y en lo que respecta a los fans de Poolside, seguro que deben estar con el ánimo a tope. La banda oriunda de California vendrá a la Ciudad de México para presentarse en el Auditorio BB y lo harán como parte de las celebraciones del 10 aniversario de su disco Pacific Standard Time (2012), además de que el año pasado lanzaron High Season con rolas y diversos remixes geniales.

Flyer del concierto de Poolside en CDMX. Foto: Especial.

La cita es este sábado 27 de agosto y pues ya nos estamos saboreando el momento de cantar rolas como “Harvest Moon”, “Next To You”, “Which Way To Paradise”, entre muchas otras. Y ojo acá, fanáticos de hueso colorado de Poolside, porque les tenemos una dinámica bien especial para que conozcan a la banda.

Aquí la dinámica para el meet & greet con la banda

Agárrense que es momento de conocer a Poolside pues con la siguiente dinámica que les traemos, podrán convivir a la agrupación momentos antes de su show en el Auditorio BB. ¿Le entran entonces? Ahí les va toda la onda:

1. Sigue a todas las redes sociales de Sopitas y Sopitas FM (Facebook, Twitter e Instagram) y suscríbete a nuestro newsletter (POR ÁCA).

2. Contesta las siguientes preguntas:

Menciona el nombre del festival y el line-up que Poolside armó para nosotros en el Corona Capital 2019 .

armó para nosotros en el . ¿Cuál fue la canción de Poolside que agregamos a nuestra playlist para creer en el amor?

¿Cuál fue la canción de la banda de la que Satin Jackets recientemente hizo un remix?

3. Entra a ESTE ENLACE e introduce las respuestas de las preguntas anteriores junto con los datos que se te piden (tu nombre completo y correo electrónico)

¡Y listo! Ya estás participando para ganarte el meet & greet con Poolside del 27 de agosto. Si quieres encontrar las respuestas antes que todos, aquí las encuentras: festival y line-up, canción que agregamos de ellos a nuestra playlist amorosa, remix de Satin Jackets.

Importante

– Esta dinámica es solo para mayores de edad.

– Es necesario que sigas todos los pasos que se indican en la dinámica y haber dado like a las redes de Sopitas y Sopitas FM.

– La dinámica comienza este martes 23 de agosto a las 12:00 PM y termina el miércoles 24 del mismo mes a las 8:00 PM.

– Anunciaremos a los ganadores el jueves por la mañana.

– El nombre de los ganadores lo agregaremos a esta nota y también notificaremos por correo electrónico.

– Nos reservamos el derecho de no considerar a participantes por prácticas sospechosas y/o maliciosas.