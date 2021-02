Porter Robinson se pone muy emotivo (y esperanzador) con el video de “Look At The Sky”

Vivimos en una gran época para la música. Sí, nos queda muy claro que la industria la está pasando mal sin conciertos y festivales en vivo, pero por más extraño que parezca es el momento en que más rolas hemos escuchado, esto gracias a que muchos artistas están aprovechando el tiempo sin giras y de encierro para componer y producir como si no hubiera un mañana. Y ese es justo el caso de un músico muy talentoso, Porter Robinson.

Como recordarán, hace exactamente siete años el DJ estadounidense lanzó su álbum debut, World, y desde entonces hemos esperado a que anuncie otro material discográfico. A pesar de esto, todo este tiempo se la ha pasado tocando por todo el mundo y presentando rolas con toda clase de artistas, pero afortunadamente esa sequía terminará este 2021 porque Porter vuelve y por la puerta grande con un proyecto sumamente ambicioso.

Porter Robinson regresa con su segundo disco

Hace algunos meses, Porter Robinson anunció que dentro de poco podremos escuchar su segundo disco, que llevará por nombre Nurture. Se trata de un álbum que contará con 14 canciones completamente inéditas y de las cuales nos ha presentado un par de adelantos como “Mirror”, “Something Comforting” y “Get Your Wish”, pero ahora nos sorprende estrenando una rola más llamada “Look At The Sky”.

Este tema se basa en una melodía al piano sumamente refinada, donde brillan las notas por sí solas acompañadas de un beat suave y una guitarra acústica haciendo unos arpegios sutiles. La voz de Robinson suena impecable y madura, pero también el hecho de que esta canción logra ponernos de buena y como el título dice, nos hace pensar en lo maravilloso que es simplemente mirar al cielo (como lo comprobamos con las fotos que nos dejó el amanecer y atardecer en la CDMX).

También nos presentó un video muy interesante

Por si esto no fuera suficiente, Porter también reveló el videoclip de esta rola, el cual fue dirigido por Chris Muir (quien ha trabajado con bandas como Bring Me The Horizon) y contó con el coreógrafo de estrellas como Billie Eilish, Justin Bieber y Selena Gomez, Matty Peacock. El concepto del visual es muy diferente a lo que nos transmite la rola, porque todo el tiempo vemos al músico rodeado de fantasmas.

Sobre la idea, Porter mencionó en un comunicado que: “Quería representar las cosas que todos aportamos a este mundo, con cada una de nuestras acciones, para bien o para mal y cómo perduran incluso después de que nos hayamos ido. Cuando nos vayamos, esperemos que las cosas que dejemos sean útiles y hermosas”. Puede que contraste con el sentimiento de esperanza de la canción, pero sigue manteniendo la esencia.

¿Cuándo se estrena este nuevo disco de Porter Robinson?

Nurture, el segundo material discográfico de Porter Robinson se estrenará en plataformas de streaming y formato físico el próximo 23 de abril. Pero mientras esperamos y para calmar las ansias, chequen a continuación el video oficial de “Look At The Sky”: