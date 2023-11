Lo que necesitas saber: Noel Gallagher viene al Corona Capital con los High Flying Birds, nuevo disco bajo el brazo, algunas rolas de Oasis y más. Repasamos acá su posible repertorio.

Lo que se viene con Noel Gallagher para el Corona Capital 2023... ¿Emocionados? Sí, nosotros también, y no es para menos porque aunque el sueño de ver a Oasis se mira imposible, al menos podemos decir que vimos a los hermanos más caóticos del britpop por separado en dos ediciones del CC seguidas.

El año pasado tocó ver a Liam en lo que fue una de las presentaciones más geniales del CC2022 (con todo y las pequeñas fallas técnicas que hubo por ahí). Así que tenemos la fe puesta en que el mayor de los Gallagher se va a rifar un show igualmente rifado. Y ya que andamos en esas, ¿les late si repasamos su posible setlist?

Noel Gallagher regresa a México luego de un buen rato para el Corona Capital 2023. Foto: Getty.

Noel Gallagher y los High Flying Birds vienen con nuevo disco al CC2023

Cuando se anunció el cartel del festival, muchos nos sorprendimos de que Noel Gallagher’s High Flying Birds no estuvieran marcados como headliners. Será porque es una banda relativamente nueva, al menos en comparación con los artistas que encabezan el día domingo.

De todas formas, es un hecho que esta banda será uno de los artistas fuertes de todo el festival. Y esto, no solo por el hecho de que muchos quieren escuchar algunas rolas de Oasis, sino también porque vienen con un nuevo disco bajo el brazo.

Fue en este mero 2023 cuando lanzaron Council Skies, un disco en el que el compositor principal nos mostró algunas de sus mejores letras. En nuestra reseña del material (que pueden leer por acá) le dimos 4 estrellas y medias de 5, porque es una joyita. Y es un hecho que el álbum será fundamente en el setlist de Noel Gallagher en la CDMX para el Corona Capital 2023.

Portada de ‘Council Skies’ de Noel Gallagher. Foto: Sour Mash Records.

El posible setlist de Noel Gallagher para el Corona Capital 2023

Ahora sí se viene lo bueno… Echándole un a los repertorios de sus últimos shows entre septiembre e inicios de noviembre, vemos que no hay mucha diferencia salvo un par de canciones por ahí y la inclusión de algún cover de Bob Dylan.

Está bien marcado el desarrollo del setlist como tal pues en la primera mitad, se compone principalmente por temas del nuevo disco de los High Flying Birds y varias rolas de años pasados de la misma banda.

En la segunda mitad hacia el final, llegan las canciones de Oasis y algunas sorpresas. Este sería el setlist de Noel Gallagher para el Corona Capital 2023:

1. “Pretty Boy”

2. “Council Skies”

3. “Open the Door, See What You Find”

4. “We’re Gonna Get There in the End”

5. “Easy Now”

6. “You Know We Can’t Go Back”

7. “We’re on Our Way Now”

8. “In the Heat of the Moment”

9. “If I Had a Gun…”

10. “AKA… What a Life!”

11. “Dead in the Water”

12. “Going Nowhere” (Oasis)

13. “The Importance of Being Idle” (Oasis)

14. “The Masterplan” (Oasis)

15. “Half the World Away” (Oasis)

16. “Little by Little” (Oasis)

Posible encore:

17. “Quinn the Eskimo (The Mighty Quinn)” – cover de Bob Dylan

18. Live Forever (Oasis)

19. “Don’t Look Back in Anger” (Oasis)

