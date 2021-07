Checa el primer avance del documental de The Velvet Underground de Apple TV+

Sin duda, The Velvet Underground es una de las bandas más importantes en la historia de la música. En una época donde el rock and roll lo era todo y en el tanto la psicodelia como el movimiento hippie estaban más fuertes que nunca, Lou Reed, John Cale, Maureen Tucker y Sterling Morrison nos demostraron que se podía hacer otra clase de música influenciada por el arte con letras provocadoras y una perspectiva nihilista.

De la mano del enorme Andy Warhol –quien los dejó tocar en su estudio, The Factory, y que más tarde se convertiría en su manager– se convirtieron en uno de los grupos más emocionantes y espectaculares de Nueva York. Y a pesar de que no obtuvo el éxito comercial esperado, en 1967 lanzaron uno de los discos más influyentes dentro de la industria musical, The Velvet Underground & Nico, junto a la cantante y modelo alemana del mismo nombre.

Pronto llegará a Apple TV+ un documental sobre The Velvet Underground

Sin embargo, las cosas entre los miembros de la banda no eran tan maravillosas como muchos podrían esperar. De hecho, se sabe que las tensiones entre los integrantes hizo que The Velvet Underground nunca tuviera una alineación definitiva, creando una historia fascinante a su alrededor que todavía no conocemos. Es por eso que muy pronto llegará a Apple TV+ un documental que explorará todo lo que sucedía dentro de este grupazo que influenció a varias generaciones.

Esta cinta contará con la dirección de Todd Haynes –quien ha estado detrás de producciones como Velvet Goldmine, Far from Heaven o Carol– y que ya tiene experiencia contando la vida de otros músicos, pues en 2007 estrenó I’m Not There, la biopic del legendario Bob Dylan donde varios actores como Heath Ledger, Cate Blanchett, Christian Bale y Richard Gere lo interpretaron. Así que como verán, las expectativas están por los cielos.

Después de mucha espera, por fin apareció el primer vistazo de esta película sobre The Velvet Underground, pues se encuentra dentro de la selección oficial del Festival de Cannes 2021 (por cierto, ACÁ pueden checar todas las cintas que se proyectarán). Y a pesar de que apenas enseñaron un par de segundos, nos queda muy claro que exploraran desde los inicios de la banda, pasando por la etapa de Nico y los distintos cambios que vivieron.

Hasta el momento no hay una fecha de estreno para el documental, pero se espera que llegue a finales de 2021 a Apple TV+ con una de sus producciones originales. De cualquiera manera y mientras esperamos a que confirmen más detalles, a continuación les dejamos el breve teaser que estrenaron para que se emocionen como nosotros: