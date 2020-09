Guarden los delineadores: Lo que sabemos sobre el supuesto regreso de PXNDX

Pues si My Chemical Romance pudo, ¿por qué ellos no? Nocierto… Nos guste o no, PXNDX fue una de las agrupaciones mexicanas de rock más relevantes de los años dos mil, época donde todos vivíamos en la ‘hora sad’ y nos ocultábamos detrás de nuestro fleco. Si bien la banda se separó hace cuatro años –de manera formal–, vaya que Pepe Madero y sus compas aún tienen muchos fans que esperan a su regreso.

Lo decimos porque en las últimas horas los fans de Pxndx han estado como locos con los rumores de una posible reunión de José Madero, Ricky Treviño, Arturo Arredondo y Jorge “Kross” Vázquez, los cuales nacieron luego de que la banda lanzara una invitación para seguirlos en su cuenta de Instagram. Pero, ¿entonces sí volveremos a ver a PXNDX sobre un escenario? Esto es lo que sabemos:

Todo comenzó en la cuenta de Facebook de PXNDX

Después de más de un año de inactividad, la noche del 11 de septiembre PXNDX publicó a través de su cuenta de Facebook un mensaje donde invitaban a sus fans a darles follow en su cuenta de Instagram. Algo que evidentemente encendió las alarmas entre los fans, quienes comenzaron la espera de una noticia grande.

Posteriormente el rumor corrió como la pólvora y se extendió a otras redes sociales como Twitter, en donde muchos usuarios comenzaron a externar sus deseos de ver a PXNDX sobre un escenario. Además, algunos fans indicaron que Ricky, Arturo y ‘Kross’ últimamente habían estado subiendo cosas referentes a PXNDX en sus redes sociales, por lo que quizá no era tan descabellado pensar en una reunión.

Síganos en instagram @pxndx Posted by PXNDX on Friday, September 11, 2020

Al parecer todo fue una ilusión

PEEEEERO (porque siempre hay un pero), aunque muchos ya estaban pintándose el pelo de color morado, otros seguidores de PXNDX indicaron que un reencuentro de la agrupación era poco probable en estos momentos. Y es que José Madero, quien fuera vocalista y líder de la agrupación, en la actualidad se encuentra bastante concentrado en su carrera como solista.

De hecho, hace no mucho el cantante y exvocalista de la banda indicó a través de sus historias de Instagram que está muy metido en su próximo disco de estudio, el cual verá la luz en el año 2021. A menos de que se rife con ambos proyectos al mismo tiempo, parece que PXNDX no regresará después de poco más de cuatro años de haber anunciado su descanso indefinido.

Estoy fascinado como cualquier fan de PXNDX por su actividad en redes sociales, pero José Madero ya anunció que su proyecto como solista sigue y que se viene un nuevo disco en el 2021 así que mejor no me ilusiono y evito quedar así:

pic.twitter.com/5CuLfQyYNH — – ~ (@grover_dev_) September 12, 2020

Periodistas han desmentido la noticia

Para echarle limón a la herida –o con el fin de que nos pongamos la nariz de payaso–, el periodista de espectáculos, Alberto Santos, indicó a través de su cuenta de Twitter que le han desmentido que PXNDX tenga planes de regresar a los escenarios.

En realidad, parece que la única noticia que existió fue que la banda recuperó su cuenta de Instagram porque ahí venderán mercancía de PXNDX.

⚠️⚠️ Última Hora Me confirman que es FALSO el reencuentro de Pxndx

Solo recuperan cuenta de Instagram. pic.twitter.com/TfzOfe5tXs — Alberto Santos (@alberto_santos) September 12, 2020

Y bueno, luego de que nuestras ilusiones se cayeran al piso como si se tratara del video de ‘Edgar se cae’, no nos queda más que compartir algunas reacciones que dejó la posible reunión de PXNDX:

Los que creen que pxndx va a volver: pic.twitter.com/5PDtmO53Rr — Tuitero Regio (@TuiteroRegio) September 12, 2020

Yo después de entrar a twitter y ver a PXNDX en tendencia, pensando que regresaron, pero resulta que siempre no. pic.twitter.com/hEeo5Pr9sL — Gerardo Damas (El Dozu ) (@DMGerardoo) September 12, 2020

Soy. Ojalá regrese PXNDX pic.twitter.com/KG9dZ1SPK7 — Anuar Peña (@AnuarPea1) September 12, 2020

Mi yo del 2005 viendo como Pxndx acaba de dar señales de vida pic.twitter.com/dIaIo41Z9G — Psic. Diego Vidal (@diegsvidal) September 12, 2020

#pxndx sube una foto sobre su nuevo instagram : Yo : pic.twitter.com/WJz5jiIX0c — Juan Murcia, (@Juanmurciaxd2) September 12, 2020