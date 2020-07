¿Qué fue de Yellowcard y su pop punk de los 2000?

Estos días inciertos, de encierro y de nostalgia nos han hecho pensar en el pasado. Nos han hecho divagar y resurgir momentos de aquellos años 2000 en los que escuchábamos pop punk hasta dormidos. Muchas bandas nos vienen a la mente y una de ellas es Yellowcard… Pero, ¿qué onda?, ¿qué pasó con ellos?, ¿dónde están ahora? Es momento de viajar al pasado y responder estas preguntas.

Yellowcard empezó su carrera con Where We Stand de 1999. En ese entonces parecía que Yellowcard apenas empezaba a encontrar su sonido. El disco dio elementos interesantes que los colocaron en el punk, pero que poco a poco con el violín de Sean Mackin se intentaban acercar a la corriente emergente de happy/pop punk.

Desde entonces siguieron por esa línea y lanzaron One For The Kids en 2001. Un disco que si bien refleja mucha más madurez musical y un sonido que se vuelve propio, no les fue suficiente para ganarse al mundo entero. Pero claro, esto fue hasta el mundialmente famoso Ocean Avenue.

En 2004, la banda Yellowcard se encontró en una posición que todas las bandas desean. Su sencillo “Ocean Avenue”, del álbum del mismo nombre, alcanzó el puesto 37 en la lista Billboard Hot 100 y se convirtió en un éxito certificado de doble platino. ¿Cómo lo hicieron? Esta es una pregunta que encontrará respuesta en otro momento, pero es muy interesante como después de dos discos flojos lograron tener a medio mundo escuchando sus rolas.

“Ocean Avenue” tiene un significado especial dentro del área de First Coast. Se refiere a los días de la banda viviendo en Jacksonville, asistiendo a la Escuela de Artes Douglas Anderson local. Mientras que Cherry Street es una calle real en Jacksonville, Ocean Avenue no es en realidad una calle por ningún lado; la calle a la que se hace referencia es en realidad el Ocean Boulevard de Atlantic Beach, pero supuestamente “Avenue” hizo una mejor rima.

Acá lo realmente importante que es una canción los catapultó a lo más alto de la escena del happy punk y su futuro parecía realmente brillante. Yellowcard estuvo en todas partes, desde las portadas de Alternative Press, hasta los titulares de la Warped Tour 2004, hasta el escenario en los MTV Video Music Awards de 2004 interpretando “Ocean Avenue”.

Sin embargo, conforme pasó el tiempo, el impulso de su éxito se fue desvaneciendo. Después de dos años de estar de gira, Yellowcard se tomó unos meses de descanso a principios de 2005. Ryan Key (vocalista) y Peter Mosely (bajista) se mudaron a la ciudad de Nueva York para escribir las canciones del próximo álbum Lights and Sounds.

Lights and Sounds fue un disco que alcanzó cierto reconocimiento en gran parte por su sencillo principal homónimo. Alcanzó colarse en el top 50 de la lista Billboard Hot 100 y el 4 en la Billboard Hot Modern Rock Tracks. Pero las ventas nunca fueron lo que se esperaba. Desde entonces, empezó el comienzo del final para un Yellowcard que se había sentado en el Olimpo musical pero que sólo le duraría un chasquido de dedos.

Por si el poco éxito de Lights and Sounds fuera poco, en mayo de 2006, Ryan Key tuvo una cirugía en sus cuerdas vocales después de tener problemas con su canto. Estuvo mudo durante una semana y no pudo cantar durante más de un mes, algo que los obligó a cancelar algunos shows programados.

Después de Lights and Sounds la banda de Jacksonville continuó tocando durante años. Lanzaron un semi-exitoso álbum Paper Walls para después entrar a una pausa entre 2008 y 2010. Una vez que regresaron hubo mucha música pero muy poco éxito. En 2014, la banda anunció que el baterista y miembro fundador Longineu Parsons III dejaría la banda. En este punto Sean Mackin se quedó como el único miembro restante de la alineación original.

Con un contrato final en Hopeless Records, Yellowcard entraría al estudio en 2016 para grabar su despedida homónima. Yellowcard fue el décimo y ultimo álbum de la banda (aunque se nos perdieron por el quinto). La banda tocó su último show el 25 de marzo de 2017, en la House Of Blues en Anaheim, California. “Ocean Avenue” fue la última canción que el grupo tocó en vivo.

Harper y el ex baterista y miembro original de Yellowcard, Longineu Parsons III, formaron una nueva banda llamada This Legend en 2014. Desde entonces han lanzado un álbum llamado It’s in the Streets el cual nunca despegó.

Para estas alturas del siglo muchos pueden haberse olvidado de la banda, pero su éxito centrado en Jacksonville sigue siendo su reclamo de fama. “Ocean Avenue” siempre será el legado de Yellowcard y uno que recordaremos por siempre.