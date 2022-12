Dicen por ahí que jamás te metas con el público mexicano, porque así como te puede adorar, si los haces enojar, probablemente acabarán con tu carrera. Aunque no te gusten, es inevitable reconocer que Los Caligaris son una de las bandas más queridas en nuestro país, pues prácticamente tienen fama de venir seguido y tocar en cualquier lado. Sin embargo, siempre habían demostrado que amaban a sus fans mexas y a esta tierra… ¿hasta ahora?

El pasado 20 de diciembre, el nombre de la agrupación originaria de Córdoba, Argentina, apareció en los primeros lugares de tendencias en Twitter. Y no, no andaban ahí por el lanzamiento de un nuevo sencillo o el anuncio de algún show sold out. En realidad, la cosa era más negativa, pues uno de los miembros del grupo se aventó unos comentarios que enojaron a muchísimos en la red social del pajarito azul y como consecuencia, lograron que lo despidieran. Pero no nos adelantemos, acá les va todo el chismecito.

Foto vía Facebook: Los Caligaris

Todo comenzó con un tuit de Federico Zapata de Los Caligaris defendiendo al portero de Argentina

Resulta que el comentarista de TUDN, Paco Villa, publicó un tuit en el que hablaba sobre Emiliano ‘Dibu’ Martínez, el portero de la selección de Argentina que se hizo famoso por su mala actitud tanto dentro como fuera de la cancha. “Es el portero más fanfarrón y el competidor más despreciable del orbe”, escribió Villa sobre el que fue héroe de la albiceleste en la final de Qatar 2022. Sin embargo, a Federico Zapata –trombonista de Los Caligaris– no le parecieron estos comentarios y respondió aventándose un tuitazo que dejó a muchos con el ojo cuadrado, porque en él atacaba al futbol mexicano y a la gente en general.

Para no hacerles el cuento más largo, Zapata dijo tal cual: “Y ustedes son distintos por su envidia y resentimiento y por tener la c*la rota. Dejen de llorar y prueben con el futbol americano o beisbol, los mejores futbolistas que tienen allá se llaman extranjeros… m***ca”. Por supuesto que ante estas palabras, muchos pidieron que no volviera al país e incluso hubo quienes pidieron que los bajaran del lineup del Vive Latino. Claro que horas después, Federico borró su mensaje y pidió disculpas por lo que escribió, pero como dicen por ahí: “el mal ya estaba hecho”.

Este fue el tuit que escribió Federico Zapata de Los Caligaris/Foto: Captura de pantalla

La banda publicó un comunicado y se deslindaron de Federico

Al igual que Federico Zapata y luego de que en redes sociales recibieran un montón de hate por sus comentarios, Los Caligaris decidieron tomar cartas en el asunto. A través de sus redes sociales publicaron un comunicado en el que mencionaban que no estaban de acuerdo con las declaraciones del trombonista. Sin embargo, lo más importante fue que anunciaron que lo desvincularían de la banda –básicamente, lo despidieron– por todo lo que dijo… tssss.

“Sus dichos no reflejan nuestros valores, nuestros sentimientos, nuestro amor hacia México y su gente (…) Si uno de nosotros piensa así, ya no es uno de nosotros. Nuestro objetivo siempre fue, es y será sembrar alegría y amor. México es patria y cada mexicano, un hermano. Si tocan a México, nos tocan a nosotros”, mencionó la banda, revelando que Zapata ya no formaría parte del grupo y que siempre han sentido cariño por este país.

Foto vía Facebook: Los Caligaris

Por supuesto que la decisión de separar a Federico Zapata de Los Caligaris dio de qué hablar. De un lado estaban los que festejaron que la agrupación argentina lo sacara, pues al final del día, México es un país que siempre les ha abierto las puertas, es un de sus mercados más importantes y siempre llenan cada uno de sus shows. Pero también aparecieron quienes pensaron que fue exagera la reacción en redes sociales… ¿ustedes qué dicen? ¿Creen que actuaron bien o mal?