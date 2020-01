Coachella Valley Music and Arts Festival, uno de los festivales más importantes del mundo, acaba de revelar el cartel para su edición del 2020. Como cada año, podemos encontrar nombres legendarios en la industria. En esta ocasión tenemos a Rage Against The Machine, Frank Ocean, Travis Scott y Thom Yorke por mencionar a algunos. Sin embargo, por ahí metido en medio de las bandas que ya conocemos, hay un nombre bastante peculiar, que si bien no es nuevo ni mucho menos pequeño, es uno completamente diferente a cualquier otro que puedas leer en el cartel: Hatsune Miku.

Este año, Coachella será el anfitrión de un nuevo artista holográfico. Para audiencias occidentales que no están familiarizadas con Hatsune Miku o su éxito ininterrumpido en Japón, ella ha vendido habitualmente foros y estadios enteros durante más de una década. Sus orígenes pueden sonar como algo sacado de una novela de ciencia ficción: no es un holograma creado a partir de una persona real, sino una combinación de un programa de software y un personaje animado virtual.

Hatsune Miku fue lanzada por primera vez por la compañía de medios de audio Crypton Future Media en 2007 como un software de sintetizador vocal llamado Vocaloid. (El nombre “Hatsune Miku” se traduce como “primer sonido del futuro”.) Modelada según la voz de la actriz de anime Saki Fujita, el software tiene la capacidad de “cantar” letras y frases a través de los comandos de texto de un usuario. Desde su lanzamiento, se han creado más de 100,000 canciones generadas por los usuarios para Hatsune Miku, y más de 4,000 ahora se venden a través del sello discográfico de Crypton, Karent.

Originalmente Hatsune Miku fue solamente una librería de voz para el programa Vocaloid, así cómo para el software desarrollado por Crypton Future Media, Piapro Studio en el 2007. Sin embargo, sus creadores pensaron que el producto no solo podría ser exitoso por su voz altamente atractiva, sino también con una imagen. Fue así que le encargaron al artista de manga Kei Garō que personificara a un androide

Ahora Hatsune Miku es una ídolo de pop japonés de 16 años con colas de caballo color turquesa, generalmente con un chaleco plateado, minifalda negra y una corbata que combina con el color de su cabello. Cuando realiza presentaciones “en vivo”, aparece en una pantalla de video o, más comúnmente, como un holograma. Pero a diferencia de otros artistas virtuales como la banda británica Gorillaz, la voz de Hatsune Miku es completamente generada por computadora.

El personaje realizó su primer show en 2009 en el Saitama Super Arena de Japón e hizo su debut en Estados Unidos en 2011 en la convención Anime Expo en Los Ángeles. Desde entonces, ha actuado en The Late Show con David Letterman y le abrió un concierto a Lady Gaga en su gira ArtRave.

La inclusión de Hatsune Miku al cartel de Coachella solo llega para reafirmar la decisión por convertirse en un festival mucho más internacional. Incluyendo a artistas pop asiáticos como Kyary Pamyu Pamyu, BIGBANG y Epik High, además de una muchos otros actos de todo el mundo como Latinoamérica.