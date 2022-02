¡Por fin! Red Hot Chili Peppers (con John Frusciante) anuncia nuevo disco con la rola “Black Summer”

Dicen por ahí que no hay plazo que no se cumpla y después de mucha espera, por fin tenemos noticias de los queridos Red Hot Chili Peppers. Fue en 2016 cuando la banda californiana lanzó su más reciente material discográfico, The Getaway, aunque luego de la gira para presentarlo, no supimos mucho sobre ellos. Sin embargo, casi tres años más tarde nos sorprendieron anunciando con bombo y platillo el regreso del mismísimo John Frusciante.

Como recordarán, en 2009 y tras el exitoso Stadium Arcadium, Frusciante abandonó a la agrupación y para reemplazarlo entró el guitarrista Josh Klinghoffer. A pesar de que hizo un trabajo extraordinario durante todo este tiempo con los Chili Peppers, hace exactamente tres años el grupo confirmó que John volvería y Josh simplemente se retiró en buenos términos para trabajar en su proyecto solista y tocar con Pearl Jam.

Los Red Hot Chili Peppers están de regreso con nueva rola y video

Sin embargo, volviendo a los Red Hot Chili Peppers, hace unos días nos dejaron con el ojo cuadrado publicando un teaser en sus redes sociales con un misterioso riff y el logo de la banda. Por si esto no fuera suficiente, también mostraron un clip donde aparecía Flea jammeando junto a John Frusciante. Pero después de mucha intriga y luego de casi 13 años esperándolo, esta legendaria alineación de la agrupación regresa con una nueva rola.

El nombre de esta canción es “Black Summer” y sin duda es todo lo que esperábamos. Lo decimos porque en la melodía se hace presente el icónico sonido de guitarra de Frusciante combinado con una línea rítmica sólida con Flea y Chad Smith. Y por supuesto que Anthony Kiedis también brilla en este tema, cantando sobre su visión de todo lo que ha pasado en los últimos dos años. Para pronto, hicieron una rola poderosa para su regreso.

Por si esto no fuera suficiente, los Red Hot Chili Peppers también estrenaron el video de este sencillo, el cual contó con la dirección de la cineasta canadiense, Deborah Chow, quien ha trabajado en series como Better Call Saul, The Mandalorian y The Vampire Diaries. En el clip aparece la banda tocando la canción mientras de fondo tienen algunas imágenes de la naturaleza, aunque el atractivo es verlos junto a Frusciante de nueva cuenta.

¡También anunciaron un nuevo disco: ‘Unlimited Love’!

Ya para rematar y emocionarnos aún más, la agrupación confirmó que este año regresarán oficialmente con un nuevo disco titulado Unlimited Love. Brevemente explicaron en una carta publicada en su cuenta de Instagram que el álbum surgió de un montón de sesiones de improvisación donde coverearon a algunos de sus artistas favoritos. Sin embargo, poco a poco esos jams se transformaron en canciones que muy pronto podremos escuchar.

“Ansiamos hacer brillar una luz en el mundo, elevar, conectar y unir a la gente. Cada una de las canciones de nuestro nuevo álbum es una faceta de nosotros, que refleja nuestra visión del universo. Esta es la misión de nuestra vida. Trabajamos, nos concentramos y nos preparamos para que, cuando llegue la ola más grande, estemos preparados para cabalgarla. El océano nos ha regalado una ola poderosa y este disco es la cabalgata que es la suma de nuestras vidas. Gracias por escuchar, esperamos que lo disfruten”, declaró la banda.

Sobre este material discográfico, John Frusciante añadió que para él, representa “nuestro amor y nuestra fe en los demás”. El nuevo álbum de los Red Hot Chili Peppers contará con 17 rolas recién salidas del horno y estará disponible en plataformas digitales y en formato físico el próximo 1 de abril. Pero mientras esperamos a que llegue ese día y para ir calentando motores, a continuación les dejamos la portada y el tracklist de Unlimited Love:

Tracklist