Muy cool pero el concierto de Inhaler en la CDMX nos quedó a deber

Lo que necesitas saber: Inhaler regresó a México por tercera vez, ahora con su show en solitario, y la verdad que faltaron varias cosas en este show.

Y ojo, que en el título decimos que el concierto en sí y no hablamos de la banda… Luego de dos presentaciones en las ediciones del Corona Capital de 2019 y 2022, este 13 de septiembre Inhaler ofreció su primer show en solitario en la CDMX donde, sinceramente, nos quedaron a deber.

La banda conformada por Elijah Hewson, Robert Keating, Josh Jenkinson y Ryan McMahon se presentó en el Auditorio BB que, de buenas a primeras, fue el primero de los inconvenientes que muchos nos topamos al momento de disfrutar el concierto. Pero vamos por partes.

El primer show en solitario de Inhaler en la CDMX nos dejó un sabor agridulce//Foto: OCESA/Liliana Estrada

A las 8 de la noche aparecieron en el escenario los hermanos Iván y Felipe García, quienes dan vida a Sgt. Papers, un dúo de punk rock originario de Ensenada que traían toda la actitud al igual que los fans de Inhaler que para esa hora ya habían ocupado gran parte del lugar.

Luego de un par de rolitas y dar gracias a Inhaler por invitarlos a abrir su primer show en solitario que dan en nuestro país, el escenario se preparaba para recibir al cuarteto irlandés. Todo al ritmo de algunas rolas conocidas de artistas como los Yeah Yeah Yeahs, Arctic Monkeys, The Strokes y más.

Sgt. Papers se encargó de abrir el concierto de Inhaler//Foto: OCESA/Liliana Estrada

Así se puso el concierto de Inhaler en la CDMX

A las nueve de la noche finalmente Elijah y compañía salieron al escenario para empezar su show al ritmo de “Totally”, perteneciente a su disco debut ‘It Won’t Always Be Like This’ (2019) y donde muchos fans aprovecharon para lanzar cosas al escenario.

Desde el primer segundo que comenzó el show de Inhaler los fans se volvieron locos y comenzaron a saltar y corear las canciones de la banda, que como segunda canción tocaron “These Are The Days” y “When It Breaks”, dos de sus canciones más conocidas.

El público se volvió loco cuando la banda se subió al escenario del Auditorio BB//Foto: OCESA/Liliana Estrada

Y si bien para la mayoría de las bandas el ofrecer su primer show en un recinto para ellos solos, y además hacerlo con gente que brinque/grite sin parar, es literalmente un sueño. Pero para Inhaler, esto fue más un motivo para lanzar una muy rara petición a sus seguidores.

Elijah Hewson tomó el micrófono para agradecer a sus fans por haber acudido a su show y de paso, pedirles de favor que no saltaran tanto, pues el recinto se estaba moviendo mucho y eso podía convertirse en una situación peligrosa para todos.

El frontman de Inhaler de plano le pidió a sus fans que le bajaran a la intensidad//Foto: OCESA

Los fans de Inhaler tuvieron que controlar un poco su euforia en este show

La mayoría de los asistentes hicieron caso, aunque se notó en rolas como “Cheer Up Baby”, “Who’s Your Money On?”, “Valentine” y “My King Will Be Kind”, que muchos no pudieron evitar liberar su alegría con saltos y gritos hacia Elijah y compañía.

Personalmente (considero que he ido a una cantidad suficiente de conciertos para confirmar mi punto) nunca había visto a una banda que le pidiera a sus fans controlar su euforia. Al contrario, casi todos siempre buscan que todos pasen el momento de sus vidas y dejen el alma en el show.

Se sintió raro que la banda le pidiera al público que no brincaran ni se emocionaran//Foto: OCESA/Liliana Estrada

Ese detalle es muy importante al momento de calificar el show, pues a como se veían de emocionados los fans –y después de sentir que el Auditorio BB temblaba como no lo había sentido desde el show que Two Door Cinema Club dio en 2013–, quizá el concierto hubiera funcionado mejor en otro venue.

Pero bueno, continuando con el show, la noche estelar de Inhaler siguió con “Now You Got Me”, “Dublin in Ecstasy” y “Love Will Get You There”, donde la agrupación ya había tenido un par de interacciones con los fans al decirles que los amaban mucho.

De cualquier manera, Inhaler se aventó un setlist con lo mejor de su corta carrera//Foto: OCESA/Liliana Estrada

La banda irlandesa se rifó, pero como que le faltó un poco más en varios aspectos

“If You’re Gonna Break My Heart” e “It Won’t Always Be Like This” fueron las canciones que sonaron antes de que los Inhaler dejaran el escenario por unos minutos. Claro, no sin antes lanzar un par de plumillas a los fans de la sección general.

Minutos después Elijah, Robert, Josh y Ryan regresaron para interpretar el encore: “Just to Keep You Satisfied”, rola de su segundo y reciente disco ‘Cuts & Bruises’, así como “My Honest Face”, que fue de los primeros sencillos que la banda lanzó.

La banda se rifó, pero su presentación la sentimos muy corta//Foto: OCESA/Liliana Estrada

Tras 14 canciones finalmente los músicos irlandeses se despidieron del público en el Auditorio BB. Mostraron una bandera mexicana que les habían lanzado al escenario durante el show y salieron entre aplausos y gritos que jamás dejaron de sonar.

El concierto de Inhaler no fue malo, sin embargo, probablemente nuestras expectativas eran bastantes altas considerando que al verlos en el Corona Capital de 2019 y 2022, Elijah y compañía ya mostraban señales de tener un gran número de fans a pesar de su corta trayectoria.

Nos quedamos con ganas de más Inhaler en su primer concierto en solitario en México//Foto: OCESA

Al confirmar su regreso a México, creí que la interacción con los fans sería mayor en su show en solitario y a comparación de sus conciertos anteriores. Pero al final fue un concierto sencillo, algo breve (duró aproximadamente una hora y 10 cuando los shows regularmente duran poquito más de hora y media) y hasta con algunos detalles en el audio del lugar.

Eso sí, los fans no dejaron de gritar y corear cada una de las canciones que la banda irlandesa interpretó en su regreso a México. Uno que esperamos que no sea el último, pero que sí sea memorable –especialmente para sus seguidores– en la próxima ocasión.

