En este punto de la vida, está claro que la reunión de Oasis es una utopía. Y en ese sentido, tal vez al mayor de los hermanos que lideraron la banda no le agrada que cierta gente esté fregando tanto con eso. Si no nos creen, tienen que ver cómo Noel Gallagher respondió a Matty Healy.

Todo se dio en una reciente entrevista donde el vocalista de High Flying Birds habló sobre su próximo disco. Pero además, le notificaron lo que el vocalista de The 1975 había dicho hace no mucho. Vayamos por partes que la cosa está interesante…

Noel Gallagher. Foto: Getty

¿Qué dijo Matty Healy de The 1975 sobre Oasis?

Fue en febrero pasado cuando, en una entrevista para el programa Q with Tom Power, Matty Healy de The 1975 dijo que los hermanos Gallagher debían dejar de comportarse inmaduramente y reunirse. Además, declaró que los fans no van a los conciertos esperando escuchar las canciones de los proyectos solistas de Noel o Liam; en todo caso van para revivir las rolas de Oasis.

“¿Te imaginas poder estar potencialmente en la banda más cool del mundo y no hacer nada porque estás en una bronca con tu hermano? Puedo soportar que se vistan como si tuvieran 20 años y que tengan 50, pero que actúen como si tuvieran 20… Deben madurar. Maduren y encabecen Glastonbury“, dijo el bastante aventurado Matty aquella ocasión (aquí la declaración completa).

La declaración se hizo viral, pero no parece que los exmiembros de Oasis le hayan tomado importancia o la hayan escuchado… Al menos hasta ahora que Noel Gallagher respondió a Matty Healy.

Noel Gallagher respondió a Matty Healy, y no se la perdonó

Tuvieron que pasar unos cuantos meses para saber qué pensaría el mayor de los hermanos de Oasis sobre las declaraciones del líder de The 1975. Y aunque la respuesta fue breve, sí se dejó ir con todo.

En una entrevista con SPIN Magazine publicada el 25 de mayo, Noel Gallagher respondió a las pasadas declaraciones de Matty Healy. El periodista Daniel Kohn preguntó a Noel si había escuchado lo que Healy dijo sobre la reunión de Oasis, y el guitarrista contestó: “Oh, ese maldito imbécil con la boca abierta. ¿Qué dijo?”.

Cuando le detallaron las declaraciones de Matty, Noel no se guardó nada y esto fue lo que respondió: “Él nunca sería capaz de imaginarlo [estar en una banda tan grande como Oasis con la oportunidad de reunirse]. Él necesita pensar en la mierda que es su banda y separarse“. Breve, pero duro.

Noel Gallagher. Foto: Getty.

¿Lo que Noel Gallagher respondió a Matty Healy tendrá réplica de este último o creen que ahí se quede? Ya lo veremos. Por ahora, los High Flying Birds se preparan para lanzar el disco Council Skies el próximo 2 de junio.

Bueno, ya vimos que Matty Healy de plano podría reunir a los Gallagher, jeje. ¿Será que el Manchester City sí haga el milagrito? Ya ven que Erling Haaland se tiene bastante fe con ese tema.